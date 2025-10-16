본문 바로가기
세종시 조치원읍 신흥e편한세상, 모범관리 아파트단지 선정

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.16 11:39

㈜장남 위탁 관리단지, 인권우수 공동주택 표창

세종시 조치원읍 신흥e편한세상, 모범관리 아파트단지 선정
원본보기 아이콘

세종시에 소재한 (주)장남 위탁관리 단지인 조치원읍 신흥 e편한세상 아파트가 우수한 공동주택 관리 실적과 인권 중심의 단지 운영 성과를 인정받아 표창과 인증패를 수상하고, 1000만 원의 자율사업비를 지급받았다.


모범관리단지 선정을 위해 ㈜장남 본사 경영혁신지원부는 사전 컨설팅과 함께 관리 운영 전반에 대한 지도·점검을 실시한 결과 ▲투명한 회계 관리 ▲입주민과의 소통 강화 ▲인권 존중 문화 정착 등 여러 방면에서 높은 평가를 받았다는 것이 장남 측 설명이다.

15일 세종시청 내 한글사랑 세종 책 문화센터서 진행된 시상식에는 신흥 e편한세상 대표회장, 각 동대표, 부녀회장, 이장, 관리소장을 비롯해 직원들, 주민생계조합장 그리고 ㈜장남 대표이사 및 산하 단지의 관리소장들이 대거 참석해 수상의 의미를 함께 나눴다.


임헌주 입주자대표회장은 "모범관리단지로 선정해주신 시장님과 관계자 여러분께 깊이 감사드린다"며 "이 수상은 위탁관리 사인 ㈜장남 임직원과 현장에서 열정적으로 근무해주신 관리소장 이하 직원들, 그리고 각 동대표, 이장, 부녀회장 등 모든 입주민 여러분의 헌신과 협력 덕분"이라고 전했다.


황은자 관리소장은 "앞으로도 직원들의 인권 향상과 가족 같은 근무환경 조성을 통해, 입주민 모두가 함께 살아가는 공동체 마을을 만들어 나가겠다"며 "명실상부한 모범단지로서 타의 귀감이 될 수 있도록 노력하겠다. 세종시 발전과 공동체 활성화를 위해 애써주시는 시장님과 주택과 직원분들께도 다시 한번 깊이 감사를 드린다"고 덧붙였다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

