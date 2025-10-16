본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

“금·토·일이 즐겁다”…용산구, ‘용마루 숲길 축제’ 24일 개막

김민진기자

입력2025.10.16 09:35

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

플리마켓·힐링 클래스 등 운영

서울 용산구(구청장 박희영)는 이달 24일부터 11월 9일까지 매주 금·토·일 총 9일간 ‘용마루 숲길 축제’를 개최한다. 이번 축제는 용마루길 상권(효창공원앞역 6번 출구 인근)과 경의선 숲길(잔디마당~백범교 구간)에서 오후 1시부터 8시까지 열린다.

용산구 제공.

용산구 제공.

AD
원본보기 아이콘

‘용마루 숲길 축제’는 지역 상권 활성화를 위한 로컬브랜드 육성사업의 일환으로 진행된다. 국화꽃이 장식된 경의선 숲길에는 남녀노소 누구나 참여할 수 있는 다양한 체험 프로그램이 마련돼, 깊어가는 가을을 즐길 수 있다.


주요 프로그램은 참여형 문화·예술 프로그램(버스킹, 체험부스 등), 플리마켓, 상권 연계 이벤트 등이다. 매주 주말 오후 2시 30분부터 요가·필라테스·싱잉볼 명상 등 힐링 체험 클래스가 열리고, 오후 1시 30분부터 국악앙상블·싱어송라이터 공연, 오후 4시 30분부터는 버블쇼·마술쇼·벌룬쇼 같은 가족 단위 공연이 이어진다.

경의선 숲길 인근에서는 20여 개 소상공인 플리마켓 부스가 열려 핸드메이드 공예품과 친환경 제품 등 개성 있는 상품을 선보인다. 축제 기간 상권 내 매장 또는 플리마켓 구매 영수증을 지참하면 캐리커처·페이스페인팅·캘리그래피 체험 부스를 이용할 수 있으며, 룰렛 이벤트·스탬프 투어·앵커스토어 상품 교환 등 다양한 혜택도 주어진다.


박희영 용산구청장은 “이번 가을 축제를 통해 경의선 숲길을 찾은 방문객이 자연스럽게 용마루길 상권에 관심을 갖고 즐거운 시간을 보낼 수 있길 바란다”며, “앞으로도 지역 상인과 주민이 함께 어우러지는 축제를 지속적으로 마련해 용마루길을 머물고 싶은 공간으로 발전시켜 나가겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3040 퇴직자 2배 '껑충' [단독] "평균 연봉 1억이지만 못 버텨요" 금감원 3... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'미리 보는 李 정부 부동산 정책 답안지' 민주당 재집권 보고서, '데스노트' 될까 우려

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"상류층 생활 유지해야"…톱스타와 이혼 후 月 3억 요구한 전남편

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

동부지검 파견 백해룡 "불법단체 출근…명퇴 생각도"

새로운 이슈 보기