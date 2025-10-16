본문 바로가기
한밭수목원, '정원 속에 피어난 야생화 축제' 개최

충청취재본부 모석봉기자

입력2025.10.16 09:14

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

17일부터 11월 2일까지...원형잔디광장·동원서 가을 정취 만끽

사진=대전시 제공

사진=대전시 제공

대전시는 17일부터 11월 2일까지 17일 동안 한밭수목원 원형 잔디광장 및 동원에서 '2025년 한밭수목원 가을꽃 축제'를 개최한다.


이번 축제는 완연한 가을의 아름다움을 시민과 나누고, 정원문화를 확산시키기 위해 '정원 속에 피어난 야생화'를 주제로 진행될 예정이다.

가을의 감성을 느낄 수 있는 우리 꽃, 전통 야생화 전시를 비롯해 개성 있는 열대 풍 정원 및 팝업 정원 등 다채로운 테마 정원을 조성해 가을의 색과 향기 등을 오감으로 감상할 수 있으며, 황금연휴를 보낸 시민들이 풍성한 가을의 정취를 느끼고 즐길 수 있도록 구성할 예정이다.


낮 동안의 은근한 꽃 잔치가 끝나면 밤에는 수백 개의 조명이 가을의 색을 재현한 빛 축제가 이어져 노을과 꽃, 그리고 빛이 어우러지는 낭만적인 순간을 함께할 수 있다.


특히, 이번 전시는 오는 24일부터 3일간 개최되는 대전정원박람회, 대전국제와인EXPO와 연계하여 더욱 특별한 경험을 할 수 있다.

박영철 대전시 녹지농생명국장은 "한밭수목원에서 깊어지는 가을의 정취를 느끼며 가족, 친구, 연인과 함께하는 낭만적인 시간을 가져보길 바란다"고 전했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr
