9월 상생페이백 대상자에 총 2414억 지급…"1.2조 소비진작 효과"

접수 한 달 만에 1058만명 신청

수도권·30대 신청 가장 많아

10월 신청해도 소급 환급 가능

중소벤처기업부는 상생페이백 접수가 시작된 지난달 15일부터 지난 14일까지 총 1058만명이 신청했다고 16일 밝혔다.

상생페이백은 만 19세 이상 국민을 대상으로 9월부터 11월까지 월별 카드소비액이 작년 월평균 소비액보다 늘면 증가분의 20%(월 최대 10만원)를 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 사업이다.

상생페이백 포스터. 중소벤처기업부 AD 원본보기 아이콘

지역별로는 수도권(서울·경기·인천) 신청 비중이 54%(570만명)로 가장 컸다. 수도권 외 지역에서는 부산(6.4%), 경남(6.0%) 순으로 신청이 많았다. 연령별로는 30대가 25.4%, 40대 24.8%, 50대 19.6% 순으로 비중이 높았다.

지난 9일까지 신청을 완료한 국민 중 9월 페이백 지급 대상이 된 국민은 총 415만명이다. 이들에겐 지난 15일 총 2414억원의 페이백이 지급됐다. 1인당 평균 지급액은 약 5만8155원이다.

2414억원은 백화점·아웃렛, 대형마트, 온라인 쇼핑몰 등에서의 카드 소비액을 제외한 전년 대비 카드 소비 증가분의 20%를 환급해준 액수다. 중기부는 지급액의 5배인 약 1조2070억원의 소비 진작 효과가 발생한 것으로 보고 있다.

한편 10월10일 이후 페이백을 신청한 국민이라도 작년 월평균 카드소비액 대비 9월 소비증가분이 있을 경우, 오는 11월15일에 10월분 페이백 지급 시 9월분 페이백도 함께 소급해 지급한다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>