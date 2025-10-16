본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

9월 상생페이백 대상자에 총 2414억 지급…"1.2조 소비진작 효과"

이성민기자

입력2025.10.16 12:00

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

접수 한 달 만에 1058만명 신청
수도권·30대 신청 가장 많아
10월 신청해도 소급 환급 가능

중소벤처기업부는 상생페이백 접수가 시작된 지난달 15일부터 지난 14일까지 총 1058만명이 신청했다고 16일 밝혔다.


상생페이백은 만 19세 이상 국민을 대상으로 9월부터 11월까지 월별 카드소비액이 작년 월평균 소비액보다 늘면 증가분의 20%(월 최대 10만원)를 디지털 온누리상품권으로 환급해 주는 사업이다.

상생페이백 포스터. 중소벤처기업부

상생페이백 포스터. 중소벤처기업부

AD
원본보기 아이콘

지역별로는 수도권(서울·경기·인천) 신청 비중이 54%(570만명)로 가장 컸다. 수도권 외 지역에서는 부산(6.4%), 경남(6.0%) 순으로 신청이 많았다. 연령별로는 30대가 25.4%, 40대 24.8%, 50대 19.6% 순으로 비중이 높았다.


지난 9일까지 신청을 완료한 국민 중 9월 페이백 지급 대상이 된 국민은 총 415만명이다. 이들에겐 지난 15일 총 2414억원의 페이백이 지급됐다. 1인당 평균 지급액은 약 5만8155원이다.


2414억원은 백화점·아웃렛, 대형마트, 온라인 쇼핑몰 등에서의 카드 소비액을 제외한 전년 대비 카드 소비 증가분의 20%를 환급해준 액수다. 중기부는 지급액의 5배인 약 1조2070억원의 소비 진작 효과가 발생한 것으로 보고 있다.

한편 10월10일 이후 페이백을 신청한 국민이라도 작년 월평균 카드소비액 대비 9월 소비증가분이 있을 경우, 오는 11월15일에 10월분 페이백 지급 시 9월분 페이백도 함께 소급해 지급한다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이제 교통카드 필요 없겠네"…신용카드 하나로 서울여행 가능해진다 "이제 교통카드 필요 없겠네"…신용카드 하나로 서... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"그때 민주당 재집권 보고서 '부동산대책 답안지'였다"…보유세 확 올리나

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

"테이블에 기저귀 버리고 갔다"… 젊은 부부에 분노한 고기집 사장

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

출근길 '먹통'된 유튜브·유튜브 뮤직…글로벌서 오류 발생

새로운 이슈 보기