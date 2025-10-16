본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

교원 웰스 '슬림원', 日 굿 디자인 어워드 본상

이서희기자

입력2025.10.16 08:37

시계아이콘00분 28초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

세계 4대 디자인 어워드 석권

교원 웰스는 직수정수기 '슬림원'이 2025 일본 굿 디자인 어워드에서 본상을 받았다고 16일 밝혔다.

교원 웰스 직수 정수기 '슬림원'. 교원 웰스

교원 웰스 직수 정수기 '슬림원'. 교원 웰스

AD
원본보기 아이콘

굿 디자인 어워드는 일본디자인진흥원(JIDP)이 주관하는 일본 최고 권위의 국제 디자인 공모전으로, 제품의 디자인·혁신성·사용자 경험·친환경성 등을 종합 평가해 우수작을 선정한다. iF, 레드닷, IDEA와 함께 세계 4대 디자인 어워드로 꼽힌다.


이번 수상으로 슬림원은 세계 4대 디자인 어워드를 모두 석권하게 됐다. 슬림원은 자연을 모티브로 한 미니멀한 디자인이 특징이다. 재활용이 가능한 소재의 코크를 채택해 지속가능한 디자인 철학을 담았다.

제품 내부에는 3중 미네랄 필터를 탑재했다. 3중 미네랄 필터는 중금속, 미세플라스틱, 노로바이러스 등 물속 유해 물질을 99.9% 제거하고 칼슘, 마그네슘, 칼륨 등 미네랄 함량을 기존 제품 대비 2배 높인다.


교원 웰스 관계자는 "미네랄 물의 가치를 디자인으로 구현한 노력이 글로벌 무대에서 인정받아 뜻깊다"라며 "앞으로도 기술과 디자인의 조화를 통해 건강한 삶의 가치를 담은 제품을 지속해서 선보이겠다"고 말했다.




이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 강진에 불안감 확산 "여보, 일본 여행 취소할까?"…심상치 않은 잇단 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"민주당 재집권 보고서 ‘부동산 답안지’였다"…보유세 확 올리나

되살아난 은행권 기술신용대출…9월에만 2.2조 늘려

새로운 이슈 보기