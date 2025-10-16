'문화도시 수원 페스티벌' 25일 수원제1야외음악당에서 열린다

경기 수원시가 오는 25일 제1야외음악당에서 '제2회 문화도시 수원 페스티벌'을 연다. '안녕과 안부'를 주제로 열리는 올해 축제는 공연, 체험, 전시, 마켓 등 다채로운 프로그램으로 채워진다.

먼저 공연행사는 ▲김창완 밴드, 가수 안예은, 노래를찾는사람들과 수원시립합창단 등이 출연하는 '안녕, 음악회' ▲청년 뮤지션들의 무대인 '사운즈 오브 수원' ▲시민 이야기 공연 '수원했어, 오늘도' 등이다.

체험 프로그램은 마음약국(예술가 20명 참여 아트테라피), 책풍덩아지트(엄마들이 읽어주는 그림책 낭독회), 수원아 노올자!(참여형 어린이 놀이터), 동행공간 출장소(우리 동네 문화공간 체험) 등이다.

수원시는 35개 수원 로컬 브랜드가 참여하는 '수문장 마켓', 다회용기를 사용하는 푸드트럭 등도 운영한다.

수원시는 오는 11월9일까지 문화도시 수원 페스티벌 연계 프로그램을 수원 전역에서 이어간다. 세부 일정과 프로그램 안내는 수원문화재단 누리집(www.swcf.or.kr)과 블로그 '인인화락'에서 확인할 수 있다.

수원시 관계자는 "문화도시 수원은 시민이 주체가 되는 문화공동체를 지향한다"며 "이번 페스티벌이 일상에서 서로의 안부를 나누고, 문화로 연결되는 따뜻한 도시의 모습을 보여주는 행사가 되길 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



