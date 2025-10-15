본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

황선호 양평군의장 사퇴…"숨진 공무원 지켜주지 못해 죄송"

이종구기자

입력2025.10.15 19:30

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기 양평군의회 황선호(국민의힘) 의장이 15일 의장직 사퇴 의사를 표명했다.

황선호 양평군의회 의장. 양평군의회 홈페이지 캡처

황선호 양평군의회 의장. 양평군의회 홈페이지 캡처

AD
원본보기 아이콘

황 의장은 이날 배포한 사퇴 입장문에서 김건희 여사 관련 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀의 조사를 받은 뒤 숨진 양평군 공무원 A씨를 언급하며 "오늘부로 양평군의회 의장직을 내려놓겠다"며 "이 사직은 저의 책임을 피하기 위함이 아니라 고인께 드리는 마지막 예의이자, 군민 여러분께 드리는 진심 어린 사죄의 뜻"이라고 했다


이어 "함께 싸워드리지 못했고 지켜드리지 못했다. 그분이 느꼈을 외로움과 두려움을 미리 헤아리지 못한 제 불찰이 너무 크다"고 밝혔다.

황 의장은 "오랜 시간 함께 지역을 위해 일해 온 동료가 끝내 스스로 떠났다는 소식을 들었을 때 아무 말도 할 수 없었다"며 "(단월면장 A씨는) 군민을 먼저 생각하고 어려운 일 앞에서도 묵묵히 책임을 다했던 사람"이라고 했다.


그러면서 "이 아픔이 헛되지 않도록, 남은 저희가 진실을 밝히고 서로를 지켜주는 양평을 만들어가겠다"고 밝혔다.


황 의장은 지난해 7월부터 제9대 양평군의회 후반기 의장을 맡아왔다.




양평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

초강력 부동산 대책에 결국 터졌다…접속 폭주에 먹통 된 '국토부 홈페이지' 초강력 부동산 대책에 결국 터졌다…접속 폭주에 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'부모님 장수' 위한다면"000에 모실게요"

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

이 차 절대 타지 마세요

새 아파트 샀는데 이게 웬일…스멀스멀 올라온 곰팡이 '하자 보수' 거부?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

1년 동안 '55억 급등' 웃던 한남더힐도 결국엔…정부, 토허제 대상 확대

새로운 이슈 보기