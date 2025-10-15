구미시의회, 제291회 임시회 의원발의조례안(8건) 등 총54건 안건 심사

경북 구미시의회(의장 박교상)는 10월 15일 본회의장에서 제291회 임시회 개회식을 시작으로 124일까지 10일간의 일정으로 의정활동에 돌입했다.

이날 안건 상정에 앞서 강승수 의원은 5분 자유발언을 통해 '낙동강과 구미의 문화유산을 연계한 새로운 지역문화 생태계 조성'에 관한 정책 제언했다.

이번 임시회에서 '구미시 스마트도시 조성 및 운영에 관한 조례안' 을 비롯한 조례안(의원발의 조례안 8건), 동의안, 출연안 등 총 54건의 안건이 상정됐다.

각 상임위원회는 16~17일까지 양일간 조례안 등을 심사하고, 10월 20~23일까지는 2026년도 주요업무계획안에 대한 보고를 받을 예정이다.

또한 각 상임위원회는 안건 심사 및 주요업무계획 보고와 더불어, 산업건설위원회는 대구광역시 남구의 골목형상점가 및 골목상권을, 문화환경위원회는 춘천시 에어돔을 비교 견학해 타 지자체의 우수사례를 벤치마킹하고, 현장에서 해답을 찾는 활발한 의정활동을 펼칠 계획이다.

양진오 부의장은 "이번 회기 중 실시되는 2026년도 주요업무계획안 보고는 구미시의 내년도 주요 정책과 재정 운영 방향을 결정짓는 중요한 과정"이라며 "심도 있는 논의와 신중한 검토를 통해 시민 복리 증진을 위한 실효성 있는 정책 대안이 마련될 수 있도록 최선을 다해 달라"고 당부했다.





