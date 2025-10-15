본문 바로가기
"美, 2028년 육군 기지에 '초소형원자로' 설치 추진"

차민영기자

입력2025.10.15 17:04

WSJ '야누스 프로그램' 발표 보도

일리노이주 엘우드에 배치된 텍사스 주방위군. AFP연합뉴스

미군이 자국 본토 내 다수의 주요 육군기지에 '초소형 원자로'를 설치해 갈수록 커지는 전력 수요에 대응하기로 했다. 핵심은 365일 24시간 무기체계를 유지할 수 있도록 빈틈없이 전력을 공급하는 것이다.


미국 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 미 육군은 14일(현지시간) 이 같은 계획이 담긴 '야누스 프로그램'을 발표했다.

미군은 발전 용량 20㎿(메가와트) 미만 초소형원자로를 개발해 2028년부터 본토 핵심 육군 기지에 전력을 공급하겠다는 계획이다.


20㎿급 초소형 원자로는 기가와트(GW)급 일반 상업용 원자로와 비교하면 발전 용량이 적지만, 일반 컨테이너나 군 수송기 등으로 손쉽게 실어 나를 수 있는 작은 크기가 최대 장점이다.


육군은 폭설·폭우 등 기상이변, 사이버 공격 등으로 기존 전력원에 문제가 생겼을 때, 핵심 무기체계나 군 기지의 운영을 유지하는 데에 초소형원자로가 도움이 될 수 있을 것으로 보고 있다. 실제로 미국 본토 내에서도 텍사스, 캘리포니아 등의 군 기지에 폭설 등으로 전력 공급이 중단된 사례가 있었다고 WSJ는 전했다.

게다가 드론, 드론 방어시스템, 최신 레이더 등 최첨단 무기체계는 갈수록 더 큰 전력을 요구하고 있다. 민간 분야에서도 인공지능(AI) 개발을 위한 데이터센터 건설이 급증하면서 전체적인 전력 요구량이 커지고 있다.


이번 프로그램을 통해 개발된 초소형원자로는 민간기업이 소유·운영하게 된다. 육군과 미 에너지부(DOE)가 우라늄 핵연료 공급을 돕고 기술도 지원할 예정이다.


육군은 현재 프로그램 초기 단계로, 원자로를 배치할 군 기지를 9곳을 선정하는 작업을 진행 중이다. 내년에는 대상 기지에 원자로를 공급할 업체를 선정할 예정이다.





차민영 기자 blooming@asiae.co.kr
ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr)

