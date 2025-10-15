본문 바로가기
이수환 PFCT 대표, '호주 신용포럼' 연사 참여

문채석기자

입력2025.10.15 15:45

"韓기업 최초…이퀴팩스·익스페리언 등과 나란히"

인공지능(AI) 기술금융사 PFCT는 이수환 대표가 다음 달 11일부터 사흘간 열리는 호주 최대 신용포럼 'ARCA 2025'에 한국 기업인 중 처음으로 연사로 참여한다고 15일 밝혔다.


이수환 PFCT 대표, '호주 신용포럼' 연사 참여
원본보기 아이콘

이퀴팩스, 익스페리언 등 세계적 신용평가사에서 나온 연사들과 어깨를 나란히 한다. PFCT가 개발한 AI 기반 금융 리스크 관리 기술과 성공 사례를 공유할 예정이다.

ARCA 2025는 호주 소매신용협회인 ARCA가 매년 개최하는 포럼이다. 호주·뉴질랜드를 비롯해 세계 금융기관과 데이터 기업, 규제기관 등이 참석해 신용 리스크, 기술 혁신, 규제 동향 등을 논의한다.


이 대표는 오는 12일 포럼에서 '신용 리스크 관리 선도 사례: 한국의 신용 리스크 관리와 AI 활용 전략'을 주제로 발표한다.


빠르고 정밀한 소비자 신용 리스크 평가의 필요성과 AI 기술을 활용한 새로운 리스크 관리 전략과 성공 경험을 소개한다. 호주 시장에 적용할 수 있는 시사점을 제안한다.

PFCT는 포럼 기간 동안 기업 부스를 운영한다. 호주, 아시아·태평양 금융기관과 업계 관계자들에게 자사의 AI 리스크 관리 패키지 '에어팩' 솔루션과 글로벌 성과를 소개한다.


이 대표는 "금융과 기술의 미래를 논하는 포럼에서 K-신용평가의 혁신 기술력과 성공 사례를 널리 알리겠다"며 "포럼에서 세계적 신용평가기관과 교류해 세계 시장에 대한 견지를 넓히고, 글로벌 금융 기관을 고객사로 유치할 기회를 모색할 것"이라고 말헀다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
