본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

기타

한국거래소, 부산 희귀질환 아동 치료비 지원 후원금 전달

김진영기자

입력2025.10.15 13:41

시계아이콘00분 21초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국거래소가 15일 부산 저소득층 희귀질환아동치료비 지원을 위해 후원금 1억1000만원을 월드비전(회장 조명환)에 전달했다.


후원금은 장기간의 투병 생활로 인해 경제적 어려움을 겪고 있는 희귀질환아동의 의료비(10명)와 장애보조기구 구입(16명)에 사용될 예정이다.

비영리단체인 월드비전과 한국거래소는 2019년부터 희귀질환아동의치료비 지원과 장애를 보조하는 보장기구 지원, 가족 화합을 위한 가족캠프 지원 등 희귀질환 아동을 위한 다양한 후원을 이어오고 있다.


현재까지 한부모가정-아동(뇌전증), 저소득가정아동(웨스턴증후군) 등 경제적으로 어려움에 처한 희귀질환 아동 총 153명을 지원했다.


정은보 한국거래소 이사장은 "장기간 치료로 경제적으로 어려움을 겪는 희귀질환 아동에게 치료비 지원이 큰 힘이 된다고 들었다"며 "앞으로도 희귀질환 아동들이 건강하게 꿈을 키우며 성장할 수 있도록 관심과 노력을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

한국거래소가 15일 장기간 투병 생활로 인해 경제적 어려움을 겪고 있는 희귀질환 아동의 치료비 지원을 위해 1억1000만원을 월드비전에 전달하고, 한국거래소 정은보 이사장(왼쪽)과 월드비전 조명환 회장이 기념 촬영을 하고 있다. 한국거래소

한국거래소가 15일 장기간 투병 생활로 인해 경제적 어려움을 겪고 있는 희귀질환 아동의 치료비 지원을 위해 1억1000만원을 월드비전에 전달하고, 한국거래소 정은보 이사장(왼쪽)과 월드비전 조명환 회장이 기념 촬영을 하고 있다. 한국거래소

AD
원본보기 아이콘



김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아 사기조직 금융 제재하는 美·英 아파트 17채·230억 저택…'한국인 납치' 캄보디아... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

웃던 '175억' 한남더힐토허제 결국 묶였다

박지성 부인이 낀 명품반지…"좀 이상한데?" 지인 말에 알아보니 '불량품'

12만전자·50만닉스 간다는데…지금 사도 될까?

"대기업 안 다니는데도 부럽다" 연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

삼성전자 주가 2배 뛰면 1억 받는다"3년 뒤라고요? 이직 못하겠네"

3분기 호실적 낸 美은행들…"경제 양호하지만 버블 우려"

새로운 이슈 보기