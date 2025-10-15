구리시, 청년이 주인공인 도시로…'청년친화도시' 지정 추진

청년 참여·실험·성장 지원

시범사업 단계적 추진 계획

경기 구리시(시장 백경현)는 청년이 지역에서 배우고, 도전하며, 성장할 수 있는 환경을 조성하기 위해 국무조정실이 주관하는 '청년 친화 도시' 지정 추진에 나섰다. 시는 이를 위해 지난 14일 '청년 친화 도시' 지정신청서를 공식 제출했다고 15일 밝혔다.

구리시청 전경. 구리시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 추진은 청년이 지역사회의 주체로서 적극적으로 참여하고 지속 가능한 성장을 이어갈 수 있도록 행정적·정책적 기반을 강화하기 위한 것으로, 구리시는 이를 통해 청년이 머물고 싶은 도시로 도약하는 계기를 마련할 방침이다.

시는 '구리시 청년정책 기본계획(2022~2026)'을 기반으로 청년정책의 비전과 추진 방향을 설정하고, 매년 시행계획을 수립·추진하며 정책을 체계적으로 운용해 오고 있다. 특히 올해는 참여·권리, 일자리, 복지·문화 등 3개 분야에서 총 54개 사업에 119억원을 투입, 청년의 자립과 성장을 지원하는 다양한 정책을 추진 중이다.

구리시는 '청년 친화 도시'로 지정되면 국·도비 지원을 받아 2026년부터 시범 사업을 중심으로, 단계적으로 세부 사업을 추진할 계획이다.

지정 이후에는 ▲청년이 지역 자원을 활용해 참여하고 즐길 수 있는 문화 기반 조성 ▲취·창업 및 미래산업 대응 역량 강화 ▲아이디어 실험과 창업 시범 공간 조성 등, 청년의 도전과 성장을 촉진하는 다양한 사업을 이어갈 예정이다.

백경현 구리시장은 "청년이 구리에서 배우고, 일하며, 도전할 수 있는 환경을 만드는 것이 곧 도시의 미래 경쟁력"이라며 "청년의 참여·교류·도전의 장을 넓혀 '청년이 머물고 싶은 도시, 구리'로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>