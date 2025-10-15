대웅제약, 수험생 위한 '임팩타임 A+ 스틱젤리' 출시

글로벌 e스포츠팀 T1 협업한 스페셜 패키지

대웅제약 대웅제약 069620 | 코스피 증권정보 현재가 134,500 전일대비 600 등락률 +0.45% 거래량 3,133 전일가 133,900 2025.10.15 09:21 기준 관련기사 평택성모병원, 대웅제약 스마트 병상 모니터링 시스템 '씽크' 도입대웅, '붙이는 세마글루타이드' 임상 1상 진입대웅제약 나보타, 중동 10개국 진출…글로벌 신규 시장 개척 전 종목 시세 보기 close 은 수험생과 청소년을 위한 '임팩타임 A+ 스틱젤리'를 출시했다고 15일 밝혔다.

임팩타임 A+ 스틱젤리. 대웅제약 AD 원본보기 아이콘

질병관리청 조사에 따르면, 국내 중·고등학생 5명 중 1명이 졸음을 깨기 위해 주 3회 이상 고카페인 음료를 섭취하는 것으로 나타났다. 그러나 청소년은 성인과 비교해 카페인 분해 능력이 낮아 두근거림, 불면, 소화불량, 신경과민 등 부작용 위험이 크다. 이에 따라 청소년과 젊은 세대를 중심으로 '스터디 젤리'라 불리는 대체 식품 시장이 빠르게 성장하고 있으며, 커피 및 에너지 음료의 대안으로 주목받고 있다.

이번에 선보인 임팩타임 A+는 이러한 소비자 요구에 맞춰 개발된 제품으로, 언제 어디서든 간편히 먹을 수 있는 '스틱형 젤리'인 것이 특징이다. 특히 식물성 천연 카페인과 L-테아닌을 2:1 비율로 조합해, 카페인 섭취로 인한 긴장감은 줄이고 안정적인 몰입 유지를 돕는다. L-테아닌은 녹차에 함유된 천연 아미노산으로, 카페인과 함께 섭취할 경우 인지 수행 과제에서의 정확도와 집중력이 위약 대비 유의미하게 향상된 것으로 보고된 바 있다.

또한 콜린과 이노시톨을 각각 200mg씩 배합했다. 콜린과 이노시톨의 원료적 특성으로 각각 신경전달물질의 합성을 증가시키고 그 균형을 조절하는 것으로 알려져 있다. 이와 더불어 타우린 1000mg, 비타민 B군 8종으로 활력을 더하고, 레몬농축액 3000mg으로 졸음을 깨우는 상큼한 맛을 구현했다.

글로벌 e스포츠팀 'T1(티원)'과 협업해 한정판 스페셜 패키지를 선보이기도 했다. 이번 패키지는 'A+로 가는 집중 비법'이라는 슬로건과 함께 T1 선수단 이미지를 담아, '몰입'을 직관적으로 표현하며 젊은 세대와의 접점을 한층 강화했다.

박은경 CH마케팅본부장은 "임팩타임 A+ 스틱젤리는 중요한 시험이나 프로젝트를 앞둔 학생들의 환경과 학부모의 걱정을 모두 고려해 출시한 제품"이라며 "수험생과 학부모 모두에게 고카페인 음료 대신 선택할 수 있는 새로운 대안이 되기를 기대한다"고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>