본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

부산지방보훈청, 기장병원·늘푸른내과의원에 ‘우수 보훈위탁병원’ 인증 수여

영남취재본부 조충현기자

입력2025.10.15 09:02

시계아이콘00분 23초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

보훈가족 진료 편의 향상 위해 지역 의료기관 2곳 인증… 2027년 9월까지 유효

부산지방보훈청(청장 이남일)은 서일의료재단 기장병원(부산 기장군)과 늘푸른내과의원(부산 남구)에 '제3기 우수 보훈위탁병원' 인증서를 수여하고 현판식을 개최했다.

부산지방보훈청이 서일의료재단에 '제3기 우수 보훈위탁병원' 인증서를 수여하고 현판식을 개최하고 있다. 부산지방보훈청 제공

부산지방보훈청이 서일의료재단에 '제3기 우수 보훈위탁병원' 인증서를 수여하고 현판식을 개최하고 있다. 부산지방보훈청 제공

AD
원본보기 아이콘

보훈위탁병원 제도는 전국 6개 보훈병원이 없는 지역이나 원거리 거주 보훈대상자들의 진료 편의를 위해 민간 의료기관에 진료를 위탁하는 제도다.


국가보훈부는 2021년부터 의료서비스의 질과 이용자 만족도를 높이기 위해 '우수위탁인증제'를 시행하고 있으며, 올해는 의료서비스 수준, 진료 적정성, 이용자 만족도, 예우시책 참여 등 9개 평가지표를 기준으로 1·2차 평가와 자문위원회 심의를 거쳐 전국 30개 병·의원을 선정했다.

부산 지역에서는 서일의료재단 기장병원과 늘푸른내과의원이 우수 보훈위탁병원으로 지정, 인증 유효기간은 2025년 10월부터 2027년 9월까지 2년간이다.


이남일 부산지방보훈청장은 "보훈가족들의 건강한 삶을 위해 헌신해 주신 의료진께 감사드린다"며 "보훈위탁병원이 양질의 의료서비스를 제공하며 신뢰받는 보훈의료체계로 자리 잡을 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는 주거 형태 따로 있었네 "아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"대기업 안 다니는데도 부럽다"연간 1억 넘게 버는 유튜버 4000명 돌파

伊 총리엔 "아름다워", UAE 부통령엔 "끝도없이 돈 많아"…선 넘은 트럼프

"이 차 절대 타지 마세요"…중대 결함에도 중고시장에 우르르

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

"배달 안 왔다" 속여 1000번 넘게 '공짜밥' 먹은 日 남성

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

우리금융, 생산적 금융 1등 배경은 임종룡 회장?

새로운 이슈 보기