본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

동해시, 등대오름길 벽화 정비 완료…묵호 논골담길 새 단장

이종구기자

입력2025.10.14 19:15

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

강원도 동해시는 '동해시 등대오름길 벽화 정비'를 완료하고 새롭게 단장한 모습으로 관광객을 맞이한다.

등대오름길 옹벽. 동해시 제공

등대오름길 옹벽. 동해시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 사업은 '바람의 언덕길, 가장 아름다운 마을 만들기'의 일환으로 추진됐으며, 총 6천만 원의 지방소멸대응기금이 투입됐다. 정비 대상은 총 14개 벽화로, 대형 벽화 리뉴얼과 기존 벽화 재도색이 이뤄졌다.


논골담길 벽화는 2015년 '도시관광 활성화 공모사업'을 통해 전면 보수된 이후, 2024년 논골 1~3길 리뉴얼에 이어 올해 등대오름길 구간까지 정비를 마치며, 논골담길 전 구간이 한층 완성도 높은 관광 명소로 거듭났다.

특히 등대오름길은 논골담길 벽화마을 4개 구간 중 바다 조망이 가장 뛰어나고 방문객이 가장 많이 코스로, 오징어잡이 배와 오징어 지게 트릭아트 등 묵호의 삶과 이야기를 담은 벽화가 관광객들에게 큰 호응을 얻고 있다.


김선옥 문화예술과장은 "이번 등대오름길 벽화 리뉴얼을 통해 묵호의 감성과 이야기가 깃든 논골담길의 매력을 한층 더 살릴 수 있었다"며 "앞으로도 지속적인 관리와 개선을 통해 논골담길이 다시 찾고 싶은 감성 관광지로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.




동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는 주거 형태 따로 있었네 "아버님 아파트에 모실 걸"…'사망 위험' 높아지는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"하와이보다 뜨겁다"…한국인 몰려가는 '세계 3위 섬'의 정체

무방비로 캄보디아 위험지역 들어간 BJ, 조마조마 생방송 보니…

“서랍 속 아이폰이 2천만원?” 수천만~수억원 은퇴자금 번다

"尹 부부, 프랑스 순방 때 반려견 머물 호텔 스위트룸 요구"

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

천당 아래 분당, 분당 아래는 여기?…구축 아파트 경매 후끈

'록시땅' 가성비 최악…그럼 바디워시 만족도 1위는?

새로운 이슈 보기