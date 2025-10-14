동해시, 등대오름길 벽화 정비 완료…묵호 논골담길 새 단장

강원도 동해시는 '동해시 등대오름길 벽화 정비'를 완료하고 새롭게 단장한 모습으로 관광객을 맞이한다.

이번 사업은 '바람의 언덕길, 가장 아름다운 마을 만들기'의 일환으로 추진됐으며, 총 6천만 원의 지방소멸대응기금이 투입됐다. 정비 대상은 총 14개 벽화로, 대형 벽화 리뉴얼과 기존 벽화 재도색이 이뤄졌다.

논골담길 벽화는 2015년 '도시관광 활성화 공모사업'을 통해 전면 보수된 이후, 2024년 논골 1~3길 리뉴얼에 이어 올해 등대오름길 구간까지 정비를 마치며, 논골담길 전 구간이 한층 완성도 높은 관광 명소로 거듭났다.

특히 등대오름길은 논골담길 벽화마을 4개 구간 중 바다 조망이 가장 뛰어나고 방문객이 가장 많이 코스로, 오징어잡이 배와 오징어 지게 트릭아트 등 묵호의 삶과 이야기를 담은 벽화가 관광객들에게 큰 호응을 얻고 있다.

김선옥 문화예술과장은 "이번 등대오름길 벽화 리뉴얼을 통해 묵호의 감성과 이야기가 깃든 논골담길의 매력을 한층 더 살릴 수 있었다"며 "앞으로도 지속적인 관리와 개선을 통해 논골담길이 다시 찾고 싶은 감성 관광지로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





