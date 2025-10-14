본문 바로가기
영남

부울경에 생산·포용 21조원 금융이 움직인다… BNK금융, '생산적금융협' 출범

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.14 15:07

지역균형발전 정부정책 시너지 극대화

지역특화산업·첨단전략산업 집중 육성

금리·상환방법 고객 결정, 금융 대전환

BNK금융그룹이 지역 경제와 금융을 일으키기 위한 금융 프로젝트의 대전환을 추진한다. 이른바 키워드는 '생산적 금융'이다.


BNK금융그룹(회장 빈대인)은 14일 정부의 생산적금융 정책에 발맞춰 '생산적금융협의회'를 출범하고 부울경 중심의 생산적금융 확대를 위한 지역금융 역할 강화에 나선다고 알렸다.

'생산적금융협의회'는 그룹 경영진으로 구성된 협의체로 지역균형발전 정책과 'BNK부울경지역형 생산적금융'의 시너지를 높이기 위해 신설됐다. 협의회는 그룹 생산적금융의 컨트롤타워로 내년 한해 생산적금융 20조원, 포용금융 1조원 등 총 21조원의 자금을 공급할 계획이다.

BNK금융그룹이 부울경 지역형 생산적금융 계획을 논의하고 있다.

BNK금융그룹이 부울경 지역형 생산적금융 계획을 논의하고 있다.

BNK는 생산적금융 분야에서 동남투자공사 설립과 해양수산부 부산 이전 지원, 지역 공기업과 협업 등을 추진한다. 해양·조선·방산·에너지·데이터센터 등 지역특화산업에 대한 투자를 확대하고 캠코와 협업해 한계산업을 고부가가치 산업으로 전환하는 지원체계도 마련한다.


또 투자금융 심사 단계에 '투자생산성지수'를 도입해 경제유발 효과가 높은 사업에 투자를 확대하고 투자처 발굴부터 심사·사후관리까지 전 과정에 AI를 적용한다. 은행 계열사는 첨단전략산업과 지역산업에 대한 자금공급을 확대하고 BNK투자증권·BNK자산운용·BNK벤처투자 등 비은행 계열사는 IPO·SPAC·혁신펀드 등을 통해 지역 창업·혁신기업 투자를 활성화할 예정이다.


포용금융 분야에서도 지역 청년 소상공인과 서민금융 수요자 등을 AI·데이터 분석으로 선별해 지원한다. 금리와 상환방식을 고객이 직접 선택할 수 있는 맞춤형 상품을 도입하고, 장기 연체 채권 조기 조정 및 부채탕감 등 제도권 금융 복귀 지원도 추진한다.

BNK금융그룹 관계자는 "BNK의 지역금융 역량과 정부의 생산적금융 정책을 연계해 차별화된 지역형 금융모델을 구축하겠다"며 "부울경이 지역균형발전의 중심축이 될 수 있도록 그룹 차원의 지원을 강화하겠다"고 말했다.


BNK금융은 이미 시중 금융권 평균을 웃도는 수준의 기업금융 비중을 유지하고 있으며 중소기업대출 비중도 90% 수준에 달한다. 그룹은 이번 'BNK부울경지역형 생산적금융'을 통해 지역특화금융 전문 금융그룹의 입지를 더 다질 방침이다.

부울경에 생산·포용 21조원 금융이 움직인다… BNK금융, '생산적금융협' 출범 원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
