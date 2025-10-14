구글, 인도 남부에 14조원 규모 데이터센터 건설

역대 최대 대(對)인도 투자

구글이 인도 남부에 약 14조원 규모의 대형 데이터센터를 건설한다.

영국 런던의 구글 본사 외벽에 걸린 로고. 로이터연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

14일(현지시간) 로이터통신과 블룸버그통신에 따르면, 구글은 인도 안드라프라데시주 항구도시 비샤카파트남(Visakhapatnam) 에 향후 2년 내 100억달러(약 14조2700억원)를 투자해 1GW(기가와트) 규모의 데이터센터 단지를 구축할 계획이다. 이는 구글의 대(對)인도 투자로는 역대 최대 규모로, 이날 주 정부와의 공식 협정이 체결될 예정이다.

건설되는 데이터센터 단지는 인공지능(AI) 인프라와 대규모 전력망 등을 포함하며 인도 내 AI·클라우드 산업의 핵심 거점으로 조성된다.

나라 로케시 안드라프라데시주 인적자원개발부 장관은 "이번 투자는 2029년까지 6GW 규모의 데이터센터를 건설하려는 주 정부 계획의 일부"라며, "일자리 창출은 물론 광범위한 산업적 파급 효과를 가져올 것"이라고 밝혔다.

AI 수요 급증에 따른 전 세계 데이터센터 개발 붐 속에서 인도는 새로운 핵심 수혜국으로 부상하고 있다.

구글 외에도 오픈AI가 남부 지역에 1GW 규모의 데이터센터 설립을 추진 중이며, 아마존(Amazon) 역시 2030년까지 127억달러(약 18조1000억원)를 투입해 클라우드 인프라를 구축할 계획이다.

CBRE그룹에 따르면 인도 데이터센터 시장 규모는 2027년까지 1000억달러(약 142조7000억원)로 성장할 것으로 전망된다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>