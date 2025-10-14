본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

이개호 의원 "전남 국립의대 설립 패스트트랙으로 속도내야"

호남취재본부 심진석기자

입력2025.10.14 13:16

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

17개 시도 중 전남만 의대 없어
지역 의료 붕괴…'재난 수준' 평가
복지부 결정시 2027년 개교 가능
행정절차 초고속 추진 촉구도

이개호 의원

이개호 의원

AD
원본보기 아이콘

더불어민주당 이개호 국회의원(전남 담양·함평·영광·장성)은 14일 보건복지부 국정감사에서 "전국 17개 시·도 가운데 유일하게 의과대학이 없는 전남의 의료 현실은 위기 단계를 넘어 재난 수준에 이르고 있다"며 "보건복지부가 전남 국립의대 설립을 '패스트트랙'으로 추진해야 한다"고 촉구했다.


이 의원은 "전남은 중증응급환자 타지역 유출률이 51.2%로 전국 평균(19.9%)의 2.5배에 달하고, 응급의료센터 60분 이내 이용률은 55.0%에 불과하다"며 "특히 공중보건의사 수는 불과 5년 만에 637명에서 477명으로 급감, 지역 공공의료의 붕괴가 가속화되고 있다"고 지적했다.

이어 "22개 시군 중 20곳이 소멸위험지역이며, 상급종합병원 180분 이내 이용률도 53.8%로 전국 평균(72.2%)에 크게 못 미친다"며 "의대 부재로 인한 의료 인력 부족이 전남 의료시스템을 사실상 마비시키고 있다"고 강조했다.


이 의원은 "전남 국립의대 설립은 이미 이재명 정부의 핵심 국정과제로 포함돼 있으며, 복지부가 결단만 내리면 2027년 개교도 충분히 가능하다"며 "의대 신설 절차를 초고속으로 진행하는 '패스트트랙' 방안을 도입해 예비타당성 조사, 입지 선정, 예산 확보를 병행해야 한다"고 거듭 촉구했다.




호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디아 웬치 끔찍한 증언 "장기 매매, 하루 한명 사망, 소각장 처리" 캄보디... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

보호구역 호수 들어간 텔레그램 CEO의 반전 엔딩…카자흐 정부 "처벌 안해, 덕분에 홍보 잘 됐어"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

"옷차림 민망하다" 부하직원 폭행한 공무원, 항소심서 선처 호소했지만

돌아간 집, 다시 시작된 악몽…82.5%의 함정

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

새로운 이슈 보기