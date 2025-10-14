본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

정읍시, '3단계 정읍형 상생일자리' 참여자 추가 모집

호남취재본부 김우관기자

입력2025.10.14 09:57

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

17명 선발…11월 3일~12월 24일 근무

전북 정읍시가 오는 16~22일 '3단계 정읍형 상생일자리사업' 참여자를 추가 모집한다.


14일 시에 따르면 이번 모집은 취업에 어려움을 겪는 시민들에게 일할 기회를 제공해 최소한의 생계를 보장하고 근로의욕을 높이기 위해 추진됐다.

정읍시 청사 전경. 정읍시 제공

정읍시 청사 전경. 정읍시 제공

AD
원본보기 아이콘

최종 선발될 인원 17명은 지역 내 환경정비사업 등에 투입되며, 내달 3일부터 12월 24일까지 약 두 달간 일하게 된다. 근무시간은 만 60세 이하는 주 30시간, 만 61세 이상은 주 15시간을 근무하는 조건이다.

신청 자격은 정읍에 거주하는 만 18~69세 근로 능력자로, 가구 소득이 기준 중위소득의 75%를 넘지 않아야 하며, 재산은 4억원 이하여야 신청할 수 있다. 시는 소득·재산·부양가족 수 등을 종합적으로 평가해 대상자를 선발할 예정이다.


일자리를 희망하는 시민은 신분증과 구직등록 확인서, 세대원 도장 등을 가지고 본인의 주소지 읍·면·동 행정복지센터를 직접 찾아 신청하면 된다.


시 관계자는 "이번 추가 모집이 더 많은 취업 취약계층에게 일자리의 혜택을 드리는 기회가 되기를 바란다"고 말했다.




호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는 '사다리게임' 파견까지 "미국 공장에 가기 싫어요" 싸늘…LG엔솔 협력사는... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"진짜 징글징글하다" 공용주차장 바닥 뚫은 민폐 캠핑족 '공분'

'구형 아이폰 어디있나' 집안 뒤지는 미국인들…"잘 팔면 수 억원 대박"

인구 52만 아프리카 섬나라의 기적…사상 첫 월드컵 본선 진출

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

"결혼했지만 신고는 아직" 10년 새 두 배 쑥…이유는 집 때문

"서울 아파트 매물이 사라진다"…'규제신호'에 2년 내 최저치

전쟁인접국 찾는 서울시… 실전형 드론방어체계 구축 본격화

새로운 이슈 보기