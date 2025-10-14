경상국립대, 브라질 상파울루시 대표단 내방

우주항공·문화콘텐츠·미디어

분야 등 협력 방안 논의

경상국립대학교는 브라질 상파울루시 대표단이 대학교를 내방해 권진회 총장을 예방하고 우주항공, 문화콘텐츠, 미디어 분야의 협력 방안을 논의했다고 14일 밝혔다.

브라질 상파울루시 대표단은 마르시우 켄지 이토 시의원, 고우석 한인타운 발전위원장을 비롯해 한류 콘텐츠 사업가, 한류 콘텐츠 제작자, 한류 콘텐츠 프로듀서, K뷰티 사업가, 패션사업가, K-콘텐츠 수입 제작자, 촬영감독 등 13명으로 구성됐다. 또한 코리아드라마페스티벌 손성민 조직위원장, 김도균 사무국장, 이희준 기획팀장도 이날 내방에 동행했다.

경상국립대 브라질 상파울루시 대표단 방문 단체 사진.

경상국립대학교에서는 권진회 총장, 이병현 연구부총장, 허기봉 우주항공대학장, 김겸섭 문화콘텐츠학과장, 김반야 미디어커뮤니케이션학과 교수 등이 참석했다.

경상국립대학교와 상파울루시 대표단은 양 기관 간에 우주항공 분야, 문화콘텐츠 분야, 미디어 분야의 협력 방안 등 공동 발전 방안을 모색했다. 상파울루시 대표단은 경상국립대학교 도서관, 박물관을 둘러보았고 경상국립대학교 홍보영상을 시청하는 등 대학에 대한 깊은 관심을 나타냈다.

권진회 총장은 "경상국립대학교와 상파울루시 간에 우주항공, 문화콘텐츠, 미디어 분야에서 교류·협력할 수 있는 방안을 찾아나가자"면서 "특히 브라질의 항공산업과 경남의 우주항공 분야 역량이 만나면 새로운 글로벌 협력 모델을 만들어 놓아갈 수 있을 것으로 기대된다"고 말했다.

이어 "한류를 바탕으로 양국 청년들이 문화·기술 분야에서 함께 성장하기를 바란다"고 덧붙였다.

상파울루시 마르시우 켄지 이토 시의원은 "진주남강유등축제와 코리아드라마페스티벌 등을 계기로 이번에 진주시를 방문하였으며 경상국립대학교를 방문하게 돼 기쁘게 생각한다. 상파울루시는 대한민국의 문화, 역사, 산업, 학문 등에 대해 관심이 많다. 경상남도를 대표하는 국가거점국립대학인 경상국립대학교와 다양한 분야에서 협력 방안을 모색할 기회를 얻게 되어 기쁘다"고 했다.





영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr



