[오늘의신상]'왕면봉'에 클렌징워터…아모레, '다이소 전용' 신제품

이민지기자

입력2025.10.14 09:31

다이소 전용 브랜드 '미모 바이 마몽드'

아모레퍼시픽의 스킨케어 브랜드 '미모 바이 마몽드'가 다이소를 통해 신제품 6종을 출시한다.

[오늘의신상]'왕면봉'에 클렌징워터…아모레, '다이소 전용' 신제품
브랜드 대표 라인이자 수분 결광에 특화된 '로지-히알론 라인'에서 3종, 새롭게 선보이는 '민트-AHA 클렌징 라인'에서 3종을 선보인다.


로지-히알론 라인은 장미꽃 추출물과 5중 히알루론산을 함유해 피부 속 깊은 곳까지 풍부한 수분감을 전달하는 것이 특징이다. 기존 라인에 추가로 선보이는 이번 신제품은 화장 전 피부 바탕을 완성해주는 대형 면봉 형태의 일명 '왕면봉' 마스크인 '로지-히알론 볼 마스크', 입술에 수분광을 코팅하는 멀티 립밤 '로지-히알론 글로우 립 세럼', PHA를 함유한 슬리핑 팩 '로지-히알론 슬리핑 마스크' 3종이다. 기존 라인 제품들과 함께 사용하면 수분 결광 관리에 시너지 효과를 볼 수 있다.

미모 바이 마몽드 민트-AHA 딥 클렌징 라인 3종. 아모레퍼시픽 제공.

미모 바이 마몽드 민트-AHA 딥 클렌징 라인 3종. 아모레퍼시픽 제공.

민트-AHA 클렌징 라인에서는 다양한 제형의 클렌징 제품 3종을 선보인다. 해당 라인은 민트초에 AHA 성분을 더해 피부 노폐물은 물론 메이크업까지 말끔하게 세정해주는 클렌징 특화 라인이다. 클렌징 워터와 오일로 구성된 하이브리드 클렌저 '민트-AHA 클렌징 오일 인 워터', 촉촉하게 수분 필링이 가능한 '민트-AHA 필링 젤', 숯 스크럽으로 피부 각질을 관리하는 '민트-AHA 팩 클렌저' 3종으로 선보인다.

미모 바이 마몽드의 신제품 6종은 다이소몰과 전국 다이소 오프라인 매장에서 만나볼 수 있다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr
