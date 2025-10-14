딥노이드, 에스지헬스케어와 손잡고 우즈베키스탄 진출

중앙아시아 필두로 글로벌 의료 AI 시장 공략 시동

에스지헬스케어 수출용 엑스레이 장비에 '딥:체스트' 탑재

국내 1세대 의료 AI 전문기업 딥노이드 딥노이드 315640 | 코스닥 증권정보 현재가 4,425 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 4,500 2025.10.14 개장전(20분지연) 관련기사 딥노이드, 글로벌 의료영상 AI 대회서 수상딥노이드, 연구 논문 'NeurIPS 2025'서 채택딥노이드, KCR 2025서 초록 6편 채택 전 종목 시세 보기 close 는 영상진단 의료기기 전문기업 에스지헬스케어와 전략적 협업을 통해 글로벌 의료AI 시장 공략에 나선다고 14일 밝혔다.

딥노이드는 최근 에스지헬스케어와 실시간 다중 폐질환 검출·진단 보조 솔루션 '딥:체스트(DEEP:CHEST)'의 납품 계약을 체결했다. 계약 규모는 총 68대로 온프레미스(On-premise) 방식으로 제공된다. 에스지헬스케어가 우즈베키스탄 등 해외에 납품하는 X-레이 장비에 탑재한다. 양사는 이번 계약을 계기로 글로벌 의료 시장에서의 전략적 파트너십을 구축한다는 방침이다.

에스지헬스케어가 보유한 하드웨어 및 영상 품질개선 AI와 딥노이드의 판독 AI 및 리포트 생성 AI를 결합하면 ▲영상획득 ▲전처리 ▲판독 ▲판독소견서 생성까지 이어지는 수직적 통합형 '엔드-투-엔드(End-to-End)' 패키지 구현이 가능하다. 앞으로 '장비-소프트웨어 통합형 패키지' 개발, 해외 프로젝트 동반 진출 등 전략적 협력 범위를 단계적으로 확대하기로 했다.

에스지헬스케어는 국내 유일의 풀 라인업(Full Line-up)을 갖춘 영상진단 의료기기 전문업체다. 전 세계 81개국 136개 유통 채널을 통해 제품을 공급하며 K-의료기기의 위상을 높이고 있다. AI 소프트웨어 분야에서 글로벌 수준의 'AI 노이즈캔슬링' 기술력을 확보해 시장 변화와 수요에 선제적으로 대응하고 있다. 이번 딥노이드와의 전략적 협력을 통해 양사의 독보적인 기술 역량을 결합, 글로벌 시장 공략을 한층 강화한다.

에스지헬스케어 김정수 대표는 "딥노이드와의 협업은 국내 의료기기와 AI 기술의 강점을 결합해 글로벌 시장 경쟁력을 높이는 중요한 첫걸음"이며 "앞으로도 다양한 파트너십을 통해 한국 의료AI 기술의 국제적 위상을 강화하겠다"고 말했다.

딥노이드 최우식 대표는 "이번 협력은 단순한 납품 계약을 넘어 한국 의료기기의 글로벌 경쟁력을 높이는 출발점이라 생각한다"고 설명했다. 이어 "에스지헬스케어의 하드웨어 기술력과 딥노이드의 AI 판독 소프트웨어 역량이 결합하면 글로벌 의료 현장에 새로운 가치를 제시할 수 있을 것이라 자신한다"고 덧붙였다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



