사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

고성문화재단, '가을, 예술로 위크닉' 참여자 선착순 모집

이종구기자

입력2025.10.13 18:44

언론사 홈 구독
시니어·성인 맞춤형 문화예술교육으로 일상 속 예술 향유 확대
달홀문화센터·금강누리센터·지역 경로당 등서 개최

강원도 고성문화재단(이사장 함명준)은 오는 10월부터 11월까지 달홀문화센터, 금강누리센터, 야촌리 경로당 등 고성군 일원에서 '2025 가을, 예술로 위크닉'을 운영한다.

'가을, 예술로 위크닉' 포스터. 고성군 제공

'가을, 예술로 위크닉' 포스터. 고성군 제공

이번 프로그램은 시니어와 성인을 대상으로 생애주기별 맞춤형 문화예술교육을 제공해 군민의 문화 경험을 확장하고, 일상 속에서 예술을 향유할 수 있는 환경을 조성하기 위해 마련됐다.


'가을, 예술로 위크닉'은 지난봄 유아·아동 대상 프로그램에 이어 시니어와 성인 계층으로 대상을 확대한 연속 사업이다. 특히, 시니어의 문화 접근성을 높이고 직장인의 저녁 시간을 활용하는 등 참여자의 생활 환경을 고려한 프로그램으로 기획되었다. 음악·그림책·자연 소재를 활용한 맞춤형 예술교육을 통해 지역 공동체 활력 증진과 문화적 자립 기반 마련에 의미가 있다.

프로그램은 △음악 활동을 통해 스트레스 완화와 자기 효능감을 높이는 시니어 대상 '오늘을 노래하다'(65세 이상, 15명, 4회차 / 금강누리센터·야촌리 경로당), △그림책을 기반으로 다양한 예술 활동과 가족 연계 놀이를 탐구하는 성인 대상 '이야기 상자: 예술로 담다'(성인 10명, 4회차 / 달홀문화센터 문화마루), △자연 소재를 활용한 원데이 아트 워크숍 '가을 숲, 아틀리에'(직장인 대상, 3회차) 등 총 3개 프로그램으로 구성된다.


참여자 모집은 13일부터 24일까지 선착순으로 진행되며, 고성문화재단 홈페이지와 SNS, 현수막, 지역 커뮤니티 홍보를 통해 신청할 수 있다. 프로그램별 모집 인원은 상이하며, 참가비는 전액 무료다.


고성문화재단 관계자는 "이번 가을 위크닉은 성인과 시니어가 주체적으로 예술을 경험하며 삶의 활력을 되찾을 수 있도록 기획되었다"며 "군민 모두가 일상 속에서 문화예술을 즐기며 지역사회와 연결되는 시간이 되길 바란다"고 전했다.




강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
