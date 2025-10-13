본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
여성포럼
지식포켓
AK라디오

문화일반

'JYJ법' 시행 10년…시우민 출연 무산에 "유명무실"

이종길기자

입력2025.10.13 17:29

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

문체부 5년간 조사 0건 "대형 기획사 외압 여전"

시우민

시우민

AD
원본보기 아이콘

연예인의 방송 출연을 부당하게 막는 행위를 금지한 'JYJ 법'이 시행된 지 10년이 지났으나 대형 기획사의 영향력이 여전히 방송사 편성에 작용한다는 지적이 나왔다.


정연욱 국회 문화체육관광위원회 의원은 13일 "K팝이 세계적 성과를 내고 있지만, 이면에는 대형 기획사의 불공정 행위가 반복되고 있다"고 밝혔다.

JYJ 법은 SM엔터테인먼트가 일부 방송사에 JYJ의 출연 자제를 요청한 사건을 계기로 2015년 제정됐다. 그러나 최근 엑소(EXO) 출신 시우민의 방송 출연이 소속사 분쟁 이후 무산되면서 'JYJ 사태'가 재연되고 있다는 비판이 일었다. 시우민의 소속사 원헌드레드는 "KBS가 비공식적으로 'SM 가수와 시우민의 동시 출연은 불가능하다'고 통보했다"고 밝혔다.


문제는 감독기관인 문화체육관광부의 대응이다. 정 의원실이 입수한 자료에 따르면 최근 5년간 연예인 방송 출연 제한이나 방해 의혹 사례를 파악한 적이 없다. 대형 기획사를 상대로 조사나 점검 또한 실시하지 않았다.


정 의원은 "피해 소속사가 외압 통보 사실을 공개했는데도 문체부가 '사건 없음'이라고 답한 것은 감독 기능이 마비된 것"이라며 "책임 있는 대응에 나서야 한다"고 말했다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원 뷔페 선보인 日 기업 "점심값 너무 비싸 굶어요" 직장인 한숨에…5000원... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"역사상 가장 큰 금융 위기 올 것현금 보유 대신 '이것' 모아야"

'제2의 월급' 꼬박꼬박 받는다…내년부터 '비과세'라는 배당주 뭐길래

'K스테이'도 뜬다

"군의관 안 갈래요" 8월까지 의대생2838명 현역 입대…역대 최다

'美통상 압박' 피할래…유럽서 새 판 짜는 'K-푸드'

'별일 없다' 부모 말에 떠난 경찰그 누구도 믿을 수 없었다

대치 은마, 용적률 특례 받고 30% 공공분양…오세훈 "속도에 목숨 건다"

새로운 이슈 보기