국립중앙박물관, 中 고궁박물원과 양해각서…"디지털화·AI 협력"

인적교류 및 전시협력 골자

유홍준 관장, 태화국제포럼서 주제 발표

국립중앙박물관은 지난 10일 중국 베이징 고궁박물원에서 문화교류협력 의향서를 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 양해각서는 그간의 교류협력 성과를 기반으로 박물관 디지털화 및 AI 활용 분야에서 국제협력을 강화하기 위해 체결됐다.

왕쉬둥 중국인민공화국 고궁박물원 원장(왼쪽)과 유홍준 대한민국 국립중앙박물관 관장(오른쪽)이 문화교류협력 의향서를 체결한 뒤 기념 촬영하고 있다. 국립중앙박물관 제공 AD 원본보기 아이콘

베이징 고궁박물원에서 열린 체결식에서 왕쉬둥 원장은 "문화교류는 양국 간 상호 이해와 존중에 중추적 역할을 한다"며 "이런 점에서 우리는 국립중앙박물관과의 협력을 매우 중요하게 생각한다"고 밝혔다. 유홍준 관장은 "이번 문화교류협력 의향서 체결을 계기로 향후 두 기관 간 인적교류와 전시협력을 확대해 나갈 것"이라 말했다.

고궁박물원은 1987년 유네스코 세계유산목록에 등재된 자금성 내에 있는 중국의 대표박물관 중 하나다. 지난 1925년 개원해 올해 100주년을 맞이했다. 유홍준 관장은 이 박물원의 초청으로 중국을 방문해, 고궁박물원 주최의 100주년 기념 '제7회 태화(太和) 국제포럼'에 참석해 '박물관과 지역 협력'이란 주제로 발표했다. 태화 국제포럼은 명청대 황제 24명의 즉위식 등 황실 주요 행사가 거행된 자금성 내 건축물 이름에서 비롯한 포럼으로, 고궁박물원이 주최하며 올해로 7회를 맞았다.

유 관장은 이번 발표에서 국립중앙박물관이 지역문화 불균형해소를 위해 시도했던 다양한 사례를 소개하며, "박물관은 지역사회와 협력할 때 연결을 이루고 새로운 방식으로 혁신을 만들어 내며, 지역과 국가의 번영을 함께 이룰 수 있다"고 강조했다.

고궁박물원의 국제포럼에는 27개국 161개 기관의 세계 유수 박물관 대표들이 참여했다. 유홍준 관장은 국립중앙박물관의 주요 협력기관인 미국 스미스소니언 국립아시아예술박물관 체이스 로빈슨 관장을 비롯해, 프랑스 국립기메동양박물관 야닉 린츠 관장, 영국 박물관 니콜라스 컬리넌 관장, 독일 드레스덴박물관연합 베른트 에버트 총괄관장, 중국 국가박물관 뤄원리 관장, 일본 도쿄국립박물관 후지와라 마고토 관장 등과의 담화를 통해 협력 확장 방안에 대한 의견을 교환했다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>