롯데하이마트, '로봇청소기 페스타' 진행…"연중 최대 혜택"

가격 할인, 5년 연장보증 서비스 제공

롯데하이마트가 가을 이사철을 맞아 오는 10월 말까지 전국 310여개 매장과 온라인쇼핑몰에서 '로봇청소기 페스타'를 진행한다고 13일밝혔다.

이번 행사를 맞아 로봇청소기 행사상품 구매 시 5년 A/S 연장보증서비스를 무료로 제공하고, 로봇청소기와 건타입 청소기 행사상품을 동시에 구매하면 최대 10만원 할인 혜택을 제공하는 등 연중 최대 혜택을 선보인다.

롯데하이마트가 가을 이사철을 맞아 오는 10월 말까지 전국 310여개 매장과 온라인쇼핑몰에서 '로봇청소기 페스타'를 진행한다. 롯데하이마트 제공.

로봇청소기 대표 행사상품은 로보락 'S9 MaxV Ultra', 드리미 'X50s Pro Ultra', 쿠쿠전자 '파워클론 AI', 삼성전자 '제트봇 AI 스팀', LG전자 '로보킹 AI 올인원' 등이 있다. 구매 시 5년 A/S 연장보증서비스를 제공한다. 로봇청소기는 평균 A/S 보증기간이 1~2년으로, 사용 빈도가 높은 가전인만큼 행사기간에 구매하면 A/S에 대한 걱정을 줄일 수 있다.

롯데하이마트는 로봇청소기와 건타입 청소기를 같이 구매하는 고객들이 많은 점을 고려해 동시구매 할인 혜택을 마련했다. 로보락 'S9 MaxV Ultra' 로봇청소기와 'H60 Hub Ultra' 무선청소기, 쿠쿠전자 '파워클론 AI' 로봇청소기와 '파워클론 Slim' 무선청소기 등 행사상품을 동시에 구매하면 최대 10만원 할인 혜택을 제공한다.

로봇청소기를 더 깔끔하게 보관할 수 있는 '로봇청소기 수납장' 할인 혜택도 마련했다. 로보락 'S9 MaxV Ultra', 드리미 'X50s Pro Ultra' 등 행사상품과 로봇청소기 수납장을 동시에 구매하면, 수납장을 최대 20% 할인해 제공한다. 로봇청소기 수납장은 외부 노출 없는 빌트인 시공으로 인테리어 효과를 높일 수 있으며, 원상복구가 가능해 세입자인 고객도 부담없이 시공할 수 있다.

롯데하이마트는 가전 판매뿐만 아니라 고객이 가전 구매 후 필요로하는 가전 케어 서비스를 통해 '고객 평생 Care, 가전 Life 판매상담 전문업'으로 도약하고 있는만큼, 로봇청소기 판매 뿐만 아니라 A/S도편리하게 제공하고 있다. 고객은 집에서 가장 가까운 롯데하이마트 매장에 방문해 로봇청소기 A/S를 간편하게 접수하고, 롯데하이마트 소속의 A/S 전문가를 통해 문제를 해결할 수 있다. 현재 롯데하이마트는 로보락, 모바의 로봇청소기에 대한 A/S를 제공하고 있으며, 드리미의 로봇청소기는 A/S 접수 대행 서비스를 제공하고 있다. 향후 롯데하이마트는 더 다양한 브랜드로 A/S 영역을 넓혀나갈 예정이다.

유승도 롯데하이마트 생활홈가전팀장은 "로봇청소기 구매 시 고객이 필요로 하고, 고민하는 부분들을 반영해 5년 A/S 연장보증서비스, 수납장 동시구매 할인 등 다양한 혜택을 마련했다"며 "다양한 브랜드의 로봇청소기 행사상품들을 꼼꼼히 비교하고, 연중 최대 혜택까지 받으시기 바란다"고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



