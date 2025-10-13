본문 바로가기
구윤철 "조만간 부동산 대책 발표…세제 방향성 함께 제시"

세종=이동우기자

입력2025.10.13 15:31

국회 기획재정위원회 국정감사
"수요 부분 정책 발표하게 될 것"

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 13일 이재명 정부의 세 번째 부동산 대책과 관련, 조만간 수요 관련 정책을 발표하고, 부동산 세제 방향성도 함께 밝힐 것이라고 말했다.


구 부총리는 이날 오전 국회 기획재정위원회 국정감사에서 부동산 대책에 대해 "조만간 발표할 계획"이라며 "공급은 공급대로 빨리 속도를 내면서 수요 부분에서 할 수 있는 정책을 발표하게 될 것"이라고 밝혔다.

구 부총리는 이번 대책에 세제 개편이 포함될 가능성에 대해 "세제와 관련된 방향성은 발표하게 될 것 같다"고 했다. 세 부담 완화 또는 거래 활성화를 위한 방안을 포함할 것이란 해석이 나온다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 13일 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.10.13 김현민 기자

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 13일 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.10.13 김현민 기자

이재명 대통령이 대선 후보 시절 '세금으로 집값을 잡는 일을 하지 않겠다'는 발언에 대해선 "(세제 정책을) 안 쓴다는 게 아니고, 가급적 최후의 수단으로 쓰겠다는 말씀으로 이해하고 있다"고 설명했다.


정부의 이번 부동산 대책은 공급 확충과 시장 안정에 균형을 맞추는 데 초점을 맞출 것으로 관측된다.




세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

