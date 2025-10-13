구윤철 "조만간 부동산 대책 발표…세제 방향성 함께 제시"

국회 기획재정위원회 국정감사

"수요 부분 정책 발표하게 될 것"

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 13일 이재명 정부의 세 번째 부동산 대책과 관련, 조만간 수요 관련 정책을 발표하고, 부동산 세제 방향성도 함께 밝힐 것이라고 말했다.

구 부총리는 이날 오전 국회 기획재정위원회 국정감사에서 부동산 대책에 대해 "조만간 발표할 계획"이라며 "공급은 공급대로 빨리 속도를 내면서 수요 부분에서 할 수 있는 정책을 발표하게 될 것"이라고 밝혔다.

구 부총리는 이번 대책에 세제 개편이 포함될 가능성에 대해 "세제와 관련된 방향성은 발표하게 될 것 같다"고 했다. 세 부담 완화 또는 거래 활성화를 위한 방안을 포함할 것이란 해석이 나온다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 13일 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 의원 질의에 답하고 있다. 2025.10.13 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

이재명 대통령이 대선 후보 시절 '세금으로 집값을 잡는 일을 하지 않겠다'는 발언에 대해선 "(세제 정책을) 안 쓴다는 게 아니고, 가급적 최후의 수단으로 쓰겠다는 말씀으로 이해하고 있다"고 설명했다.

정부의 이번 부동산 대책은 공급 확충과 시장 안정에 균형을 맞추는 데 초점을 맞출 것으로 관측된다.





세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>