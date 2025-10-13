[포토] 조희대 "법관, 증언대 세우면 위축…외부 눈치 볼 것"

2025년 국정감사 첫날인 13일 법제사법위원회 국정감사에 출석한 조희대 대법원장이 인사말을 하고 있다. 조 대법원장은 인사말 후 관례대로 퇴장하고자 했으나 여당 의원들의 질의응답 강행 방침으로 여야간 충돌이 발생했다. 김현민 기자







