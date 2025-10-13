남원시, 25일까지 하반기 '월광포차' 운영

매주 토요일 광한루원 경외상가 일원

전북 남원시가 오는 25일까지 매주 토요일 광한루원 경외상가 일원에서 하반기 '월광포차'를 운영한다.

지난 4일 가수 김장훈의 무대에서 약 5,000여명의 관람객이 몰리며 큰 호응을 얻었다. 남원시 제공 AD 원본보기 아이콘

13일 시에 따르면 이번 행사는 '지역예술인 공연', '시민참여형 프로그램(행운의 95 노래방)', '감성 먹거리존'이 결합된 체류형 야간관광 콘텐츠로 꾸며진다.

올해 상반기 월광포차는 춘향제 기간(4월 30일~5월 6일)과 이후 5~6월 주말 운영을 통해 약 23만 4,000여명의 관람객이 방문하며, 남원의 대표 야간관광 브랜드로 자리매김했다.

춘향제 기간에는 약 17만명이 방문해 성황을 이뤘으며, 지역예술인 67팀이 음악·국악·무용 등 다양한 공연으로 참여했다. 이어진 주말 운영 기간에는 임창정, 정동하, 박기영, 현진영&이재영, 최재훈 등 인기 가수들이 무대에 올라 약 6만5,000명의 관람객이 찾았다.

만족도 조사 결과, 방문객의 95%가 재방문 의사를 밝혔으며, 53%가 전북 외 지역 방문객으로 확인돼 남원의 야간관광 프로그램의 확장 가능성과 체류형 관광지로의 성장 잠재력을 입증했다.

올해 하반기 월광포차는 '달빛 아래 감성 포차거리'를 주제로, 음악과 먹거리, 그리고 방문객 참여가 어우러진 다채로운 프로그램으로 한층 업그레이드돼 운영된다.

행사는 남원 지역예술인과 문화예술 동호회, 그리고 초청 가수가 함께하는 명품 스테이지로 꾸며지며, 시민참여형 프로그램인 '행운의 95 노래방'은 누구나 참여 가능한 오픈 무대 형식으로 진행되고, 참가비는 장학금 등 지역사회 환원에 사용될 예정이다.

또 남원 대표 먹거리와 포차형 부스를 결합한 '감성 먹거리존 & 포차거리'가 운영돼 관광객들의 체류시간을 확대하고 지역 상권 활성화에도 기여할 것으로 기대된다.

특히 지난 4일 가수 김장훈의 무대에는 약 5,000여명의 관람객이 몰리며 큰 호응을 얻었다. 지난 11일에는 박미경·김민선, 오는 25일에는 박혜경·더원 등 유명 가수들의 공연이 예정돼 있으며, 오는 17~19일엔 지역 문화예술 동호회가 참여해 시민이 함께 즐기는 무대가 펼쳐질 예정이다.

시 관계자는 "월광포차가 단순한 공연 행사를 넘어 남원의 밤을 즐기는 체류형 관광 브랜드로 성장하고 있다"며 "하반기에는 상반기 성과를 바탕으로 공연·음식·체험이 결합된 남원만의 감성 축제를 완성하겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>