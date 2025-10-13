경과원, 첫 산업안전지도사 배출…안전관리 전문성 강화 기대

경기도경제과학진흥원이 첫 산업안전지도사를 배출했다. 경과원은 향후 안전관리 전문성 강화에 큰 힘이 될 것으로 보고 있다.

경과원은 민휘경 판교테크노밸리팀 부장이 지난달 고용노동부가 인증하는 제15회 산업안전지도사(기계안전) 자격시험에 최종 합격했다고 13일 밝혔다.

산업안전지도사 자격 취득은 경과원에서 첫 사례다. 산업안전지도사는 매년 1회 시험이 치러지며 합격률이 낮아 취득이 어렵기로 알려져 있다.

민 부장은 2022년 중대재해처벌법 시행 후 강화된 산업안전 관리 요구에 대응하기 위해 산업안전지도사 자격 준비를 시작해 3전4기 끝에 최종 합격의 결실을 맺었다.

민휘경 경기도경제과학진흥원 판교테크노밸리팀 부장 AD 원본보기 아이콘

산업안전지도사는 산업안전보건법령, 위험성 평가, 안전경영 등 폭넓은 지식과 실무 능력을 요구한다.

경과원은 법적 대응을 넘어 판교테크노밸리 내 입주기업의 시설안전 수준을 높이고, 광교·판교테크노밸리의 공공건물 안전관리체계를 강화하고 있다.

김현곤 경과원장은 "현장의 문제를 스스로 해결하기 위해 끊임없이 노력한 직원의 열정과 도전 정신이 자랑스럽다"며 "이번 사례는 산업현장의 안전문화를 주도하는 경과원의 방향성을 잘 보여준다. 앞으로도 전문인력 중심의 관리체계를 지속적으로 강화해 산업재해 예방과 안전문화 확산에 최선을 다하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>