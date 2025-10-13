한국신용정보원, '채권자 변동 정보' 전용 페이지 개설

한국신용정보원이 채권자 변동 정보를 손쉽게 확인할 수 있는 전용 페이지를 신설했다고 13일 밝혔다.

금융소비자는 해당 페이지에서 본인의 채권자 변동 내역을 직접 조회할 수 있다. 채권이 현재 어떤 금융기관에 있는지, 소멸시효가 완성되었는지 여부 등이 확인 가능하다.

채권자 변동 정보는 금융거래에서 발생한 채권의 연체(대위변제·대지급 포함) 또는 연체채권의 이전이 발생한 경우 금융기관이 등록하는 정보다. 금융기관이 개인 금융 채권의 채권자 변동 정보를 등록하지 않고 추심을 하는 경우 개인채무자보호법에 따라 해당 채권에 대한 추심이 제한되며, 이는 불법추심에 해당할 수 있다.

그간 한국신용정보원은 본인 신용정보 열람 서비스 홈페이지를 통해 금융소비자의 채권자 변동 정보 확인을 지원해왔으나 디지털 취약계층의 접근성 및 편의성 개선이 필요하다는 의견이 제기됐다. 이에 따라 디지털 취약계층이 주로 이용하는 채권자 변동 정보에 한해 번거로운 회원가입 절차 없이 휴대폰 인증만으로 본인 정보를 확인할 수 있도록 개선했다.

이 외에도 한국신용정보원은 불법추심을 당하고 있는지 스스로 점검할 수 있는 자가진단 체크리스트를 제공해, 채무자가 불법추심으로부터 본인의 권리를 지킬 수 있도록 지원한다.

최유삼 한국신용정보원장은 "채권자 변동 정보가 서비스가 '알고 갚는 채무, 확인하고 지키는 권리' 실현의 핵심적인 역할을 해나갈 수 있도록 다양한 방안을 강구해 나갈 것"이라고 말했다.





