中企 수출컨소시엄, 해외 진출 원스톱 지원

주요 해외전시회, 수출 상담회 참여 지원

중소벤처기업부는 중소기업 수출 성과를 이어가기 위한 '2026년 수출컨소시엄사업'에 참여할 주관단체를 모집 중이라고 13일 밝혔다. 수출컨소시엄사업은 업종별 협·단체 등의 주관단체가 10개 이상 중소기업이 참여하는 컨소시엄을 구성하면, 정부가 해외 현지에서 개최되는 전시회나 수출상담회의 소요 비용을 지원하는 사업이다.

지원 절차는 수출컨소시엄 주관단체가 선정되면 국내에서 현지 시장조사 등의 사전준비를 거쳐 전시회 등 현지 파견이 이뤄지고, 이후 바이어 초청 등 3단계 해외시장 개척 활동이 진행된다.

올해는 80개 컨소시엄에 1300여개 중소기업이 참여 중이며, 최근에는 사우디아라비아 정부와 협력해 중소벤처기업의 '중동 진출 프로그램'을 운영한 바 있다. 올해 상반기 중소기업 수출 실적은 글로벌 관세 파고에도 불구하고 수출기업 수 역대 1위, 수출액 역대 2위를 달성하는 등 순항하고 있는 것으로 나타났다.

2026년부터 참여할 수출컨소시엄 주관단체 모집의 주요 내용은 다음과 같다. 첫째, 유망수출컨소시엄으로 선정되면 추가 선발 절차를 거치지 않고 3년 연속 지원 대상으로 확정한다. 이는 선정된 주관단체가 충분한 사전 준비기간을 확보하고 전문성도 높여 중소기업의 참여 성과를 높이기 위한 목적으로 도입됐다. 또 2026년 지원 대상인 일반수출컨소시엄도 다음 연도 1분기에 열리는 전시회 등에 참여를 신청할 수 있다. 중소기업의 참여 수요가 높은 일부 전시회가 연초에 개최되고 있는 점을 반영한 것이다. 중소기업 수출 주력 시장과 함께 신흥시장으로의 진출도 확대한다. 이를 위해 K-뷰티, 패션 등 한류 확산에 따른 주요 소비재 분야와 테크 서비스 등 신기술 분야 지원을 강화한다.

이순배 중기부 글로벌성장정책관은 "수출컨소시엄은 불확실한 대외 환경에서 해외 진출 공략에 직접적인 돌파구가 될 것"이라며, "우리 중소기업들이 수출 성과를 이어갈 수 있도록 주관단체 신청에 많은 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>