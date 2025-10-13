본문 바로가기
쿠콘, 서울페이에 유니온·위챗페이 연동

문채석기자

입력2025.10.13 09:20

서울페이 52만 가맹점 연계

쿠콘 은 서울시 간편결제서비스 서울페이에 위챗페이와 유니온페이를 연동하는 서비스를 오픈했다고 13일 밝혔다.


서울페이는 서울시가 운영하는 QR 간편결제 서비스다. 서울시 오프라인 가맹점 약 52만곳에서 사용 가능하다. 쿠콘은 서울시가 선정한 글로벌 결제·정산운영 사업자다.

외국인 관광객은 자국 모바일 간편결제 서비스를 서울페이 가맹점에서 QR코드 스캔 한 번만 하면 쓸 수 있게 됐다. 국내 가맹점은 별도 외화 결제 시스템 구축 없이 방한 외국인에게 결제 서비스를 제공 가능해졌다.


쿠콘은 이번 연동을 시작으로 글로벌 페이사와의 파트너십을 늘린다는 방침이다.


쿠콘에 따르면 현재 국내 200만 오프라인 가맹점, 10만개 대형 프랜차이즈, 전국 4만여대 현금자동입출금기(ATM)를 연결해 결제·출금 서비스를 제공 중이다.

김종현 쿠콘 대표는 "이번 오픈을 통해 글로벌 페이 사업 첫 발을 떼게 됐다"며 "소상공인 매출 증대를 통한 지역 경제 활성화에 기여하고 한국과 세계 간 가교 역할을 강화할 것"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

