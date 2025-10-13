삼성증권, 뮤직비디오 'You believed in me' 160만뷰 돌파

삼성증권이 추석 연휴 기간에 맞춰 공개한 뮤직비디오 'You believed in me'가 유튜브 조회수 160만회를 돌파하는 등 폭발적인 관심을 받고 있다.

삼성증권은 지난달 26일 공개한 뮤직비디오 You believed in me의 조회수가 이달 12일 기준 162만회를 기록했다고 13일 밝혔다. 추석 연휴 기간인 9일까지 130만회 이상의 조회수를 기록해 추석 연휴를 맞아 깊은 공감대를 형성해 인기를 견인한 것으로 풀이된다.

이번 영상과 주제곡 모두 100% 인공지능(AI)을 기반으로 구현됐다. 광고 속 AI 뮤직비디오는 아버지와 딸의 일생을 서정적인 팝 발라드 선율에 담아 '유언대용신탁'에 대한 내용을 딱딱하지 않게 반영했다는 평이다.

삼성증권은 이번 영상 외에도 '칭기즈칸', 삼국지의 '도원결의', 이집트의 '파라오' 등 역사적 사실에서 찾을 수 있는 유언대용신탁의 필요성에 대해 유쾌하게 풀어낸 3편의 영상도 업로드했다. 최근 유언대용신탁 브랜드로 출시한 '삼성증권 헤리티지'에 대해 적극 홍보에 나섰다.

삼성증권 공식 유튜브 채널 Samsung POP을 통해 공개된 이번 AI 뮤직비디오 뿐만 아니라, 랩(Rap) 스타일로 제작된 또 다른 AI 영상 '주식 BOSS' 역시 조회수 26만회를 기록하는 등 큰 주목을 받았다.

한편, 삼성증권은 추석 연휴 기간 실제 엄마와 아들이 주식 차트에 대한 패턴을 분석해보는 '맘팝차트', '달나라토끼' 등 긴 추석 연휴 동안 가볍게 즐길 수 있는 콘텐츠도 지속적으로 업로드했다.

삼성증권 관계자는 "이번 AI 뮤직비디오는 명절을 맞아 '가족', '사랑'이라는 키워드를 AI라는 첨단 기술로 전달하고자 한 시도였다"며 "앞으로도 삼성증권은 고객의 마음을 움직일 수 있는 다양한 콘텐츠를 제공하기 위해 지속해서 노력하겠다"고 말했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



