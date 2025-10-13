본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

강남구, 구민화합축제 18일 수도전기공고서 개최

김민진기자

입력2025.10.13 07:40

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

22개 동 주민 7500여명 참석 예정

서울 강남구(구청장 조성명)가 오는 18일 오전 9시부터 오후 2시까지 수도전기공업고등학교 운동장에서 ‘제13회 강남구민화합축제’를 연다. 구민과 선수단 등 약 7500명이 참가해 소통과 화합을 다지는 장이 될 전망이다.

지난해 4월에 열린 강남구민화합축제에서 주민들이 줄다리기를 하고 있다. 강남구 제공.

지난해 4월에 열린 강남구민화합축제에서 주민들이 줄다리기를 하고 있다. 강남구 제공.

AD
원본보기 아이콘

행사는 점핑공연팀의 식전 무대로 시작해 국립국악고등학교의 대취타 공연, 22개 동 선수단의 입장 퍼레이드가 이어진다. 각 동은 지역 특색을 반영한 창의적인 입장 퍼포먼스를 선보일 예정이다. 체육 경기는 단체 줄넘기, 오재미 농구, 대형 바통 릴레이 달리기, 풍선 높이 쌓기, OX 퀴즈 등 5종목으로 마련됐다. 세대를 아우르는 종목 구성을 통해 구민들이 협동심과 팀워크를 발휘하며 참여할 수 있도록 했다.


체험존에서는 인생네컷 촬영, 페이스 페인팅, 핸드폰 꾸미기 등 이벤트를 즐길 수 있으며, 자생한방병원이 진행하는 의료 상담과 전문가 세무 상담도 운영된다. 축하공연 무대에는 가수 강혜연, 홍자, 박서진이 올라 흥을 돋운다.

경기 종료 후 종목별 점수를 합산해 종합 우승 동을 선정하고, 강남구체육회가 상금을 수여한다. 또한 다양한 경품이 걸린 추첨 이벤트도 마련된다.


조성명 강남구청장은 “강남구민화합축제가 일상에 활력을 더하고, 이웃 간 소통과 화합을 다지는 계기가 되길 바란다”며 “앞으로도 주민이 함께 즐기고 참여할 수 있는 건강한 공동체 축제를 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·금·은' 모으라는 부자 아빠 "은행에 돈 넣으면 손실"…생존 위해 '비트코인·... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"트럼프, 세계 평화 위해 일해"…노벨평화상 마차도, 거듭 감사 전해

1시간 턱걸이 '733개'…세계 신기록 호주 女 경찰관

주말 해변 지나다 날벼락…美 헌팅턴비치 헬기 추락 사고

톰 크루즈, 네 번째 결혼도 '미션 임파서블'…"우주 결혼식 검토 중"

"포경수술, 자폐 발병률 높다"…'타이레놀' 또 저격한 美장관

'안정적 삶' 美뉴욕 싱글족 연봉은 '2.6억'…3억 넘는 1위 도시는?

서울 대림1동 건물 지하서 화재 발생…"초기 진화 중"

새로운 이슈 보기