경기도, 마약 등 중독문제 인식 개선 위한 '영상 공모전' 개최

이영규기자

입력2025.10.13 07:25

경기도와 경기도중독관리통합지원센터가 '2025년 중독예방 영상 공모전'을 개최한다.


이번 공모전은 전 도민을 대상으로 알코올, 마약, 도박, 인터넷 4대 중독에 대한 위험성과 경각심을 높이고 예방 문화를 확산하기 위해 마련됐다.

'중독문제 예방과 인식개선'을 주제로 열리는 이번 공모전은 숏폼(Short-form) 영상과 롱폼(Long-form) 콘텐츠 형식으로 진행된다.


참여 희망자는 온라인에 영상을 게시한 뒤 링크를 제출하고 참가신청서를 오는 31일까지 전자우편(gcamc@naver.com)으로 접수하면 된다. 수상작은 전문가 심사를 거쳐 선정되며, 오는 11월 중 경기도 중독관리통합지원센터 누리집(gcamc.co.kr)을 통해 발표할 예정이다.


영상 제작 공모전 포스터

경기도는 이번 공모전에서 총 8개 작품을 선정해 대상 150만원, 우수상 100만원, 장려상 50만원(롱폼 기준) 등 총 500만원의 상금을 지급한다. 일부 수상작은 경기도의 마약류 중독 예방 홍보사업 등에 활용된다.

공모전 관련 자세한 내용은 경기도 중독관리통합지원센터 누리집(gcamc.co.kr)에서 확인할 수 있다.


박인희 경기도 정신건강과장은 "짧지만 강렬한 영상 콘텐츠는 중독의 위험성을 인식시키는 데 최적화된 형식"이라며 "알코올, 마약 등 중독에 대한 경각심을 높이고 예방 문화를 확산할 수 있는 참신한 콘텐츠가 많이 나오길 기대한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
