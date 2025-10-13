"워너, 파라마운트 인수 제안 거절…가격 너무 낮아"

파라마운트, 가격 올리는 방안 등 검토

주주에 공개 제안도 고려

CNN 등을 거느린 워너 브러더스 디스커버리가 파라마운트 스카이댄스의 첫 인수 제안을 받아들이지 않았다고 블룸버그통신이 12일(현지시간) 전했다.

블룸버그는 이 사안에 정통한 복수의 소식통을 인용해 워너 측이 주당 약 20달러 수준으로 제안된 인수 가격이 너무 낮다는 이유로 파라마운트에 거절 의사를 표시했다고 전했다.

이에 파라마운트 측은 인수 가격을 올리는 안을 비롯해 주요 주주들을 직접 접촉해 설득하는 방안이나 금융 파트너를 통한 추가 자금 확보 등을 검토 중인 것으로 알려졌다.

파라마운트와 워너 양측은 블룸버그 보도 내용에 관한 공식 논평을 거부했다.

앞서 CNBC 역시 양사가 인수·매각 협상을 진행 중이지만 가격에 대한 이견을 보이고 있으며, 파라마운트가 워너를 압박하기 위해 주주들에게 공개적으로 인수 제안을 할 수 있다고 전했다.

워너의 주가는 지난 10일 17.10달러로 마감해 시가 총액이 423억 달러(약 60조 7000억원) 수준이다. 파라마운트의 시총은 186억 달러 수준으로, 워너의 기업 가치가 파라마운트보다 두 배 이상 크다.

파라마운트는 기술 업계 거물인 래리 엘리슨 오라클 회장의 아들인 데이비드 엘리슨이 이끌고 있다. 데이비드 엘리슨은 올해 8월 자신이 설립한 영화 제작사 스카이댄스 미디어를 파라마운트와 약 80억 달러 규모로 합병하며 파라마운트를 인수했다.

블룸버그는 파라마운트가 인수 자금 마련을 위해 글로벌 운용사인 아폴로글로벌매니지먼트와 협의 중이라고 전했다.

엘리슨은 최근 블룸버그가 주최한 '스크린 타임 콘퍼런스'에서 워너 인수 추진과 관련해 구체적인 논평은 할 수 없다고 밝혔지만, 업계 내 추가 합병이 필요하다고 말했다.

워너는 현재 내부적으로 스트리밍·스튜디오 사업을 전통적인 케이블 네트워크 사업과 분리하는 사업 구조 개편을 진행 중이다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr



