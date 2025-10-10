본문 바로가기
월가 황제 다이먼 "美 증시, 이르면 6개월 내 심각한 조정"

김민영기자

입력2025.10.10 15:32

미 증시, 향후 조정 가능성 경고
BOE도 "AI 기업 가치 과도"

미국 최대 은행 JP모건체이스의 제이미 다이먼 최고경영자(CEO)가 미국 증시가 향후 심각한 조정을 받을 수 있다고 경고했다.


다이먼 CEO는 9일(현지시간) BBC 방송과 인터뷰에서 향후 6개월에서 2년 내 발생할 수 있는 미국 주식 시장의 심각한 조정 가능성에 대해 "다른 사람들보다 훨씬 더 우려한다"고 말했다.

그는 지정학적 환경, 재정 지출, 세계적 재무장화 같은 위험 요소를 언급하고 불확실한 분위기를 조성하는 수많은 요소가 존재한다고 지적했다. 그러면서 "이 모든 것이 우리가 해결책을 알지 못하는 수많은 문제를 야기한다"며 "따라서 대부분 사람의 마음속 불확실성은 내가 정상이라고 말하는 것보다 더 높은 수준이어야 한다"고 덧붙였다.


그는 "내가 보기에 인공지능(AI)은 진짜이며, 모두 합쳐 보면 자동차와 TV가 성과를 냈듯 총량적으로 보면 AI도 성과를 낼 것"이라면서도 "하지만 그 분야(자동차와 TV)에 관여한 대부분의 사람은 잘하지 못했다"고 지적했다.


이어 AI에 투자되는 자금 일부는 "아마도 손실을 볼 것"이라고 덧붙였다.

앞서 영국 중앙은행인 잉글랜드은행(BOE)은 1990년대 후반 닷컴 붕괴와 비교하면서 AI 기업들의 가치가 "과도하게 부풀려진 것으로 보인다"며 "급격한 조정" 위험이 커지고 있다는 경고를 내놓은 바 있다.


가디언은 최근 MIT 연구 결과에 따르면 전체 기업의 95%가 생성형 AI 투자에서 수익을 전혀 내지 못하고 있는 것으로 나타나면서, AI 붐에 대한 신뢰가 흔들리고 있다고 전했다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr
