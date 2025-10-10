대전 서구 정림동~사정교간 도로개설공사, 터널 공사 본격 추진

2028년 1월 완공 목표



교통 혼잡 심한 관저동~서대전네거리의 교통량 분산 효과

대전시 서구 정림동에서 사정교 간 도로개설공사가 오는 2028년 1월 완공을 목표로 사업비 1017억 400만 원(국비 408억 700만원, 시비 608억 9700만 원)의 예산으로 진행 중이다.

시는 총 건설 구간 중 핵심 구간인 서구 정림동에서 중구 안영동을 연결하는 터널 공사(총연장 980m)를 본격적으로 추진하고 있다.

정림중~사정교 간 도로개설은 교통 혼잡이 심한 국도 4호선 계백로(관저동~서대전네거리)의 교통량을 분산하기 위해 추진되는 사업으로, 총연장 2.4km(터널 1개소·교량 3개소), 폭 20m, 왕복 4차선 규모로 개설된다.

시는 지난 3월부터 터널 갱구 부 조성에 착수해 터널 굴착을 위한 상부 옹벽과 콘크리트 제조 설비, 오폐수처리시설 등 부대시설을 설치했으며, 9월 중순부터는 본격적인 터널 굴착을 진행 중이다.

전종현 건설관리본부 과장은 "도로가 개통되면 계백로 우회도로 건설 구간(서구 관저동~서구 정림동)과 연계해 대전 도심 외곽순환망이 구축돼, 교통량 분산과 지역 간 균형발전에 크게 기여할 것으로 기대된다"고 밝혔다.





