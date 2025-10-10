본문 바로가기
Dim영역
증권
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

특징주

[특징주]대덕전자, 메모리 기판 업황 호조 기대감에 신고가

김진영기자

입력2025.10.10 09:24

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

대덕전자 가 장 초반 강세다.


10일 오전 9시 8분 기준 대덕전자는 전 거래일 대비 19.06%(5850원) 뛴 3만6550원에 거래되고 있다. 장중 3만7600원까지 치솟으며 52주 신고가를 경신했다.

메모리 기판 업황 호조로 대덕전자의 호실적을 전망하는 증권가 분석이 잇따라 나오면서 투자심리를 자극한 것으로 풀이된다.


대덕전자의 올해 3분기 매출액은 2799억원(전년 동기 대비 +20.2%), 영업이익은 189억원(+105.0%)으로 시장 기대치를 각각 5.5%, 44.6% 상회할 전망이다.


양승수 메리츠증권 연구원은 "메모리, 비메모리, 다층 인쇄회로기판(MLD) 전 분야에서 큰 폭의 실적 반등이 기대된다"며 "메모리는 데이터센터발 강한 수요가 2026년 연중 내내 이어질 것으로 예상되고, 그래픽용 D램(GDDR7) 신규 고객사 확보 모멘텀도 기대된다"고 말했다.

김민경 하나증권 연구원은 "비메모리 패키지 기판의 경우 올해 하반기부터 FCBGA(플립칩 볼그리드 어레이) 감가상각비 축소 및 전장 자율주행칩, 서버 컨트롤러 등 신규 물량 확보에 따른 가동률 상승을 고려할 때 2026년 상반기 중 흑자 전환이 가능할 것으로 판단한다"며 목표주가를 3만5000원으로 상향했다.

[특징주]대덕전자, 메모리 기판 업황 호조 기대감에 신고가
AD
원본보기 아이콘




김진영 기자 camp@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 LH '명장'…3년간 중대하자 68% 줄였다[LH민참아파트] [단독]철판 3.2㎜라더니 2.8㎜ 딱 잡아낸 매의 눈 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

2주간 산후조리원 비용이 4020만원…'강남 D 산후조리원, 최저가보다 33.5배 비싸'

예상가의 4배, 10분만에 낙찰…경매 나온 아인슈타인 최애 소장품

"연예인은 축의금 1000만원 한다?"…딘딘, 현실 액수 공개

韓 문화 아이템 '뮷즈' 세계로 나간다...홍콩·북미·유럽 진출

해외직구 어린이용 헬멧서 나온 발암 물질… 기준치 746배

현대차 자율주행 수소트럭, 美 타임지 선정 '2025 최고 발명품'

조부모→손주 증여 5년간 3.8조원…"3분의2 초등학교 졸업전 증여"

새로운 이슈 보기