광주시, K-문학 주제 '2025 빛고을 책마당' 연다

11~12일 시청서 시민 참여형 축제

강연·공연·체험부스 등 프로그램 다채

'2025 빛고을 책마당' 포스터. 광주시 제공

광주시는 오는 11~12일 이틀간 시청 야외광장과 열린청사에서 '2025 빛고을 책마당' 2차 행사를 개최한다고 9일 밝혔다.

시는 지난 9월 '노벨 문학상과 평화상'을 주제로 한 1차 책마당을 시민들의 호응 속에 성황리에 마쳤다. 이번 2차 행사는 '책이랑 날자 : 북(Book) & 락(樂)'을 주제로 열리며, 문학의 대중적 확산과 문화적 향유를 확대하기 위해 마련했다.

이번 행사에서는 방문객들이 문학을 다각도로 경험할 수 있는 폭넓은 프로그램들이 준비돼 있다. 베스트셀러 '중증외상센터: 골든아워' 및 '포스트팬데믹' 저자인 의사 출신 이낙준 작가의 특별 강연을 통해 깊이 있는 통찰을 나눌 수 있으며, 클래식 앙상블 '선'의 아름다운 선율이 더해진 공연으로 문화적 감동을 선사할 예정이다.

특히, 디지털 시대에 발맞춰 청년세대의 관심사를 반영한 '웹툰 특별존'을 운영해 새로운 형태의 문학 콘텐츠를 선보인다. 야외 도서관, 북마켓, 별빛 시네마, 힐링 요가 등은 책과 자연 속에서 여유로운 시간을 보내고자 하는 시민들에게 안성맞춤이다.

행사는 가족 단위 방문객을 위한 프로그램도 풍성하게 준비했다. 동화 작가 윤미경의 강연은 아이들에게 상상력과 꿈을 키워줄 것이며, 패밀리 키즈 매직쇼, 솜사탕쇼, 벌룬버블쇼 등은 온 가족이 함께 웃고 즐길 수 있는 특별한 추억을 선물한다.

시청사 내에서 진행되는 실내체험 프로그램도 주목할만하다. 드로잉 아쿠아, 데코덴 키링 만들기, LED 반딧불이 만들기, 아크릴 무드등, 친환경 타투 체험 등 11종의 부스가 정오부터 오후 6시까지 운영돼 남녀노소 누구나 즐거운 시간을 보낼 수 있다.

일부 프로그램은 광주문화예술통합플랫폼 '디어마이광주'를 통해 사전 예약할 수 있으며, 자세한 사항은 광주시 문화유산자원과로 문의하면 된다.

전은옥 문화체육실장은 "빛고을 책마당은 시민 모두가 책을 매개로 소통하고 어울리는 축제다"며 "K-문학을 주제로 한 이번 10월 행사에도 많은 시민들의 적극적인 참여를 바란다"고 말했다.





