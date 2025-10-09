베트남 럼 서기장 북한 도착…18년만 최고지도자 방문

오는 11일까지 체류

10일 노동당 창건 80주년 열병식 참석

베트남 또 럼 베트남 공산당 서기장이 북한에 도착해 사흘 동안의 국빈 방문 일정을 시작했다.

9일(현지시간) 사흘 동안의 국빈 방문 차 북한 평양 국제공항에 도착한 또 럼 베트남 공산당 서기장이 북한 측의 환영에 손을 들어 답하고 있다. AD 원본보기 아이콘

9일(현지 시간) 관영 베트남뉴스통신(VNA)에 따르면 럼 서기장은 이날 오전 평양 국제공항에 도착했다. 북한 측에서는 김성남 노동당 국제부장, 임천일 북한 외무성 러시아 담당 부상 등이 공항에 나와 럼 서기장을 영접했다.

럼 서기장은 오는 11일까지 북한에서 머물면서 10일 북한 노동당 창건 80주년을 맞아 열병식 등 경축 행사에 참석하고 김정은 북한 국무위원장과 회담할 예정이다.

베트남 최고지도자가 북한을 찾은 것은 2007년 농 득 마인 당시 공산당 서기장 방북 이후 18년 만이다. VNA는 이번 방북이 베트남과 북한이 전통적인 양국 우호 관계에 얼마나 큰 존중을 나타내는지 보여주는 사례로 특별한 의미를 갖는다고 전했다.

또 응우옌 치 중 부총리, 판 반 장 국방부 장관, 르엉 땀 꽝 공안부 장관 등도 이번 방북에 동행했다. 양국은 이번 방문 기간 협력 협정을 체결할 것으로 예상된다고 로이터 통신이 전했다.

베트남과 북한은 1950년 수교한 이후 긴밀한 외교 관계를 유지하고 있으며, 양국 수교 75주년을 기념해 올해를 '친선의 해'로 선포했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



