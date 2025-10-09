젠슨 황 "트럼프 H-18 비자였다면 우리 가족 미국 못왔을 것"

“10만달러의 H-1B 수수료 감당 못했다”

“엔비디아, 앞으로도 직원 비자 지원할 것”

인공지능(AI) 반도체 기업 엔비디아의 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 자신의 어린 시절에 지금의 트럼프 행정부 정책이 시행 중이었다면 미국으로 오지 못했을 것이라고 말했다.

연합뉴스는 8일(현지시간) CNBC의 '스쿼크박스(Squawk Box)' 인터뷰를 인용해 이같이 보도했다. 인터뷰에서 황 CEO는 "도널드 트럼프 미국 대통령의 H-1B 비자 정책이 그때 적용됐다면 우리 가족은 미국으로 이민을 올 수 없었을 것"이라며 "10만 달러의 비자 수수료를 감당할 형편이 없었다"고 말했다. 대만 출신의 황 CEO는 태국으로 이주한 후 9세 때 형과 함께 미국에 왔고, 약 2년 뒤 부모님도 합류했다.

트럼프 대통령은 지난달 외국인 전문기술 인력을 대상으로 하는 H-1B 비자 발급 수수료를 기존보다 100배 인상된 10만달러로 올리겠다고 발표한 바 있다.

황 CEO는 "이민은 아메리칸 드림의 토대"라며 "노력과 재능으로 더 나은 미래를 만드는 기회를 의미한다"고 강조했다. 그는 "현재 엔비디아는 1400건의 H-1B 비자를 지원하고 있다"며 "앞으로도 직원 비자 비용을 부담할 것이며, 정책에 일부 개선이 있기를 희망한다"고 밝혔다.

또한 황 CEO는 최근 AI 칩 시장의 경쟁 구도와 에너지 인프라 문제에 대해서도 언급했다. 그는 AMD가 오픈AI와 수십억 달러 규모의 칩 공급 계약을 체결하고 지분 최대 10%를 제공하기로 한 것에 대해 "놀랍고 상상력이 돋보인다"고 평가했다. 다만 "제품을 만들기도 전에 회사 지분 10%를 내주는 것은 매우 특이하다"고 덧붙였다.

엔비디아 역시 지난달 오픈AI에 향후 10년간 최대 1000억달러를 투자할 계획을 밝힌 바 있다. 황 CEO는 "엔비디아의 투자 구조는 AMD와 다르며, 우리는 오픈AI에 직접 제품을 판매한다"고 설명했다.

그는 "최근 6개월 동안 AI 컴퓨팅 수요가 폭발적으로 늘었다"며 "AI 모델이 복잡한 추론을 수행하면서 전력 사용량이 급증하고 있다"고 전했다. 이어 "AI가 모든 산업에서 필수 인프라가 됐다. 지금은 새로운 산업혁명의 출발점에 서 있다"고 덧붙였다.





최승우 기자



