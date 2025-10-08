본문 바로가기
Dim영역
문화·라이프
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

공연·전시

獨첼리스트 뮐러 쇼트, 7년만에 내한 독주회 '베토벤부터 베베른까지'

박병희기자

입력2025.10.08 14:22

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

오는 12일 예술의전당 콘서트홀

독일 첼리스트 다니엘 뮐러 쇼트(49)가 오는 12일 예술의전당 콘서트홀에서 내한 독주회를 한다. 뮐러 쇼트의 내한 독주회는 2018년 이후 7년 만이다.

첼리스트 다니엘 뮐러 쇼트 [사진 제공= 인아츠프로덕션, (c)Uwe Arens]

첼리스트 다니엘 뮐러 쇼트 [사진 제공= 인아츠프로덕션, (c)Uwe Arens]

AD
원본보기 아이콘

뮐러 쇼트는 독일 정통 음악 계보를 잇는 연주자로 평가된다. 이번 내한 무대에서도 독일 음악사의 굵직한 흐름을 보여주면서도, 대중적으로 사랑받는 작품들을 연주할 예정이다. 고전에서 낭만, 20세기까지 다양한 시대와 양식을 아우르는 작품들로 무대를 꾸민다.


베토벤 첼로 소나타 3번과 브람스 첼로 소나타 2번이 무대의 중심을 이룬다. 베토벤이 피아노와 첼로가 동등한 목소리로 노래하는 균형 잡힌 형식을 보여준다면, 브람스는 교향악적인 구조 속에 오케스트라의 색채를 담아낸다.

여기에 베베른의 세 개의 소품이 짧지만 폭발적인 에너지로 긴장감을 더하고, 마지막으로 시적 아름다움을 지닌 슈만 환상 소곡집의 따뜻한 서정으로 연주를 마무리한다.


피아니스트 조재혁이 호흡을 맞춘다.




박병희 기자 nut@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

매출 1억 찍고도 통장잔고는 마이너스…고깃집 사장님 프랜차이즈 결산보고서 보니[소자본 창업의 덫]② 매출 1억 찍고도 통장잔고는 마이너스…고깃집 사... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"개모차 타고 공원 산책갈래?"…금쪽같은 '댕냥이' 위해 조용히 이사가는 부자들

이준석 SNS에 '좋아요' 눌렀다가 곤혹…한소희 "실수" 해명

퇴실 때 '펜션 청소' 논란 시끄럽자…"청소 싫으면 3만7천원" 유료 옵션까지 등장

공부 잘 하는 약이라고? 청소년 ADHD 치료제 처방 '급증'

"인기척 들리면 기다렸다 나와라" 앞집 요구에 갑론을박

관중에 '손가락 욕'…NFL 댈러스 구단주, 벌금 3억5000만원

10년 내내 옷 한 벌 안 산 건물 청소부…알고보니 아파트 7채 '日 서민 갑부'

새로운 이슈 보기