추석 이튿날 오후 귀경길 정체 지속…부산→서울 6시간40분

이관주기자

입력2025.10.07 15:18

오후 5~6시 절정 예상

민족 대명절 추석 이튿날인 7일 오후에도 고속도로 곳곳에서 정체가 계속되고 있다.


경부고속도로. 연합뉴스

경부고속도로. 연합뉴스

한국도로공사에 따르면 이날 오후 4시 출발 시 전국 주요 도시 요금소에서 서울 요금소까지 예상되는 소요 시간은 부산 6시간40분, 울산 6시간20분, 대구 5시간40분, 광주 7시간20분, 목포 7시간10분, 강릉 4시간40분, 대전 3시간40분 등이다.

같은 시간 서울 요금소에서 출발할 경우 전국 주요 도시까지 걸리는 예상 시간은 부산 6시간, 울산 5시간40분, 대구 5시간, 광주 4시간10분, 목포 4시간20분, 강릉 3시간30분, 대전 2시간20분이다.


지방에서 수도권 방향 정체는 오후 5~6시께 절정에 이를 전망이다. 귀성 방향 정체는 오후 9~10시, 귀경 방향 정체는 다음 날 오전 2~3시께 해소될 것으로 예측된다.


도로공사는 이날 전국 교통량이 561만대에 달할 것으로 예상했다. 수도권에서 지방으로는 39만대, 지방에서 수도권으로는 38만대가 이동할 것으로 전망된다.




이관주 기자 leekj5@asiae.co.kr
