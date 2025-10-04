소방공무원 채용 사이트 '119고시' 개인정보 유출…해킹 의심

소방공무원 채용 사이트인 '119고시'에서 가입자 개인정보가 유출되는 사고가 발생한 것으로 알려졌다.

4일 연합뉴스에 따르면 소방청은 지난 2일 오후 7시께 119고시에서 개인정보 유출 사고가 발생한 사실을 파악하고 피해를 본 사이트 가입자에게 유출 사실을 통지한 것으로 전해졌다. 이번 사고로 개인정보가 유출된 인원은 약 5만93명으로 파악된다. 지난해 10월3일까지 사이트에 가입한 수험생들의 아이디와 성명, 생년월일, 휴대전화 번호, 이메일 등의 개인정보가 유출됐다.

소방청은 사고를 인지한 직후 119고시 사이트를 폐쇄하고, 사이트 관리 위탁업체를 대상으로 정보 유출 경위 등에 대한 관계기관 합동 조사를 하고 있다. 개인정보보호위원회에도 관련 사실을 신고했다.

소방청은 사이트가 해킹된 것으로 의심하고 있다. 향후 채용시에는 재발 방지를 위해 인사혁신처 통합채용시스템을 활용할 계획이다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>