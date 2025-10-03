본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

8호선 동구릉역 역무원, 신속한 CPR로 또 한 명의 생명 구해

이종구기자

입력2025.10.03 07:29

수정2025.10.03 07:53

시계아이콘00분 34초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

구리도시공사, 올해만 세 번째 승객 생명 구조
8호선 동구릉역 지동현 부역장·김용호 사원
위급 상황 속 침착한 대응으로 시민 구조

경기 구리도시공사(사장 유동혁)가 운영하는 8호선 동구릉역에서 근무 중이던 역무 직원들이 신속한 심폐소생술(CPR)과 응급조치로 또 한명의 승객의 생명을 구했다. 올해 들어 세 번째 시민 구조 사례다.

8호선 동구릉역 지동현 부역장과 김용호 사원. 구리도시공사 제공

8호선 동구릉역 지동현 부역장과 김용호 사원. 구리도시공사 제공

AD
원본보기 아이콘

지난 9월 30일 오후 9시 23분쯤 8호선 별내행 열차 안에서 한 승객이 갑자기 의식을 잃고 쓰러졌다. 관제센터의 긴급 연락을 받은 동구릉역 지동현 부역장과 김용호 사원은 즉시 현장에 출동해 승객들과 함께 환자를 승강장으로 옮겼다. 이어 약 2분간 심폐소생술과 흉부 압박을 실시했으며, 이후 출동한 구리소방서 구급대에 환자를 인계해 병원으로 이송했다. 환자는 이송 과정에서 의식을 회복했다.


지동현 부역장은 "평소 반복된 교육과 훈련 덕분에 침착하게 대응할 수 있었다"며 "특히 현장에서 도움을 아끼지 않은 구리 시민들께 깊이 감사드린다"고 소감을 전했다.

유동혁 사장은 "구리역과 장자호수공원역에 이어 동구릉역에서도 직원들의 신속한 대응으로 소중한 생명을 구했다"며 "앞으로도 꾸준한 안전교육과 실전훈련을 통해 시민의 안전을 최우선으로 지키는 구리도시공사가 되겠다"고 강조했다.

심폐소생술 교육 장면. 구리도시공사 제공

심폐소생술 교육 장면. 구리도시공사 제공

원본보기 아이콘

한편, 구리도시공사는 8호선 구리 구간 3개 역에서 철도안전팀 주관으로 매월 심폐소생술(CPR)과 자동심장충격기(AED) 교육을 정례화해 모든 역무직원이 응급 상황에서도 전문적이고 신속하게 대응할 수 있도록 하고 있다.





구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'펑' 하더니 순식간에 무너졌다…가스 폭발로 20층 아파트 건물일부 붕괴 '펑' 하더니 순식간에 무너졌다…가스 폭발로 20층... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

사람들 향해 플래시 정조준…과잉경호 논란 변우석 경호업체 벌금형

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

구치소서 추석 맞는 尹 부부…"매년 주던 '특식'은 없어"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

대통령 아파트 있는 분당, 일주일만에 아파트값 0.97％ 상승

李대통령, 개인정보보호위원장 송경희·고준위방폐물관리위원장 김현권 임명

새로운 이슈 보기