본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

금천구, 추석 맞아 결식 우려 아동 급식카드 지원

김민진기자

입력2025.10.03 06:42

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

1330명에 ‘동네방네 행복카드’

서울 금천구(구청장 유성훈)가 추석을 맞아 결식이 우려되는 아동들에게 ‘금천형 동네방네 행복카드’를 지원한다. ‘동네방네 행복카드’ 사업은 명절 기간 아동들의 식사를 보장하고 따뜻한 명절을 보낼 수 있도록 마련된 금천구의 대표 아동 복지 정책이다.

금천구청 전경. 금천구 제공.

금천구청 전경. 금천구 제공.

AD
원본보기 아이콘

매년 설과 추석에 선불 급식카드를 지급해 결식 아동을 지원하고 있다. 올해 지원 대상은 올 9월 기준 아동급식카드(꿈나무카드)를 사용하는 아동, 부식 지원을 받는 아동, 지역아동센터를 이용하는 아동 등 총 1330명이다. 기존 카드를 보유한 아동은 별도 신청 절차 없이 충전된 금액을 바로 사용할 수 있으며, 새로 지원을 받거나 분실한 경우 동주민센터에서 간단히 발급받을 수 있다.


지원 금액은 1인당 3만원이며, 금천구 내 약 2500개 일반음식점에서 자유롭게 사용할 수 있다. 사용 가능한 식당 목록은 금천구 누리집 ‘금천소식’을 통해 확인할 수 있다. 충전 금액은 올해 12월 31일까지 사용할 수 있으며, 기한이 지나면 소멸된다. 금천구는 2021년 추석, 서울시 자치구 중 처음으로 명절 아동 급식카드 지원 사업을 시작했다. 이후 매년 설과 추석 두 차례 지속적으로 추진해 오고 있다.

유성훈 금천구청장은 “동네방네 행복카드가 아이들이 가족과 함께 행복한 명절을 보내는 데 작은 보탬이 되길 바란다”며 “앞으로도 금천의 아이들이 밝고 건강하게 성장할 수 있도록 따뜻한 지원을 계속 이어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'펑' 하더니 순식간에 무너졌다…가스 폭발로 20층 아파트 건물일부 붕괴 '펑' 하더니 순식간에 무너졌다…가스 폭발로 20층... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

사람들 향해 플래시 정조준…과잉경호 논란 변우석 경호업체 벌금형

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

구치소서 추석 맞는 尹 부부…"매년 주던 '특식'은 없어"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

대통령 아파트 있는 분당, 일주일만에 아파트값 0.97％ 상승

李대통령, 개인정보보호위원장 송경희·고준위방폐물관리위원장 김현권 임명

새로운 이슈 보기