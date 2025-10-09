반복되는 안구건조증, 그대로 둬도 괜찮을까?

9일은 '눈의 날'…성인 10명 중 8명 경험

원인별로 적절한 치료받아야

매년 10월 두 번째 목요일은 대한안과학회가 눈 건강에 대한 경각심을 높이기 위해 제정한 '눈의 날'이다. 현대인의 눈 건강을 위협하는 가장 흔한 안질환으로는 안구건조증이 꼽힌다. 대한안과학회가 2023년 일반인들을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면, 응답자 10명 중 8명꼴로 눈의 뻑뻑함, 시림, 충혈, 이물감, 통증, 시력 저하 등 안구건조증 증상을 경험한 적이 있다고 답했다.

안구건조증은 눈물의 양이 부족하거나 눈물 질이 좋지 않아 눈 표면에 오래 머무르지 못하고 빨리 증발하면서 발생하는 안구 표면의 염증 질환이다. 눈물막은 크게 점액수성층(mucoaqueous layer)과 지질층(lipid layer)으로 나눌 수 있는데, 이 중 한 곳에서라도 이상이 생기면 안구건조증이 발생할 수 있다. 점액수성층은 눈꺼풀과 안구 사이 윤활 기능을 하며, 지질층은 눈꺼풀 가장자리에 있는 마이봄샘에서 유래해 눈물이 증발하는 것을 막고 눈물막을 안정화하는 역할을 한다.

안구건조증 치료의 기본은 인공눈물 점안으로 부족한 눈물을 보충하고 눈꺼풀과 안구 표면 염증을 완화해 주는 것이다. 윤활제가 포함된 인공눈물은 안구의 윤활 작용을 도와주고 눈물 구성 성분을 보충하는 데 도움을 줘 안구 표면 손상을 감소시킬 수 있다. 지질 성분을 함유한 인공눈물은 눈물막 지질층을 보호하면서 눈물의 증발을 감소시키는 효과가 있다.

인공눈물은 보존제 유무에 따라 종류가 나뉜다. 일회용 점안제는 보존제가 첨가돼 있지 않아 하루 6회 이상 사용하는 경우나 렌즈 착용 시 유리하지만 개봉할 때 미세플라스틱이 점안액에 유입될 수 있어 첫 한 방울은 버리고 사용하는 것이 좋다. 보존제가 함유된 다회용 점안제의 경우 장기간 사용하면 부작용을 유발할 수 있어 정기적인 안과 진료를 통해 눈 상태를 확인하는 것을 권장한다.

겔이나 연고 타입의 안연고도 안구건조증이 심한 경우 도움이 되는데, 지속시간이 긴 대신 점안 후 시야가 뿌옇게 보일 수 있어 취침 전에 사용하는 것이 좋다. 만약 인공눈물을 3개월 이상 사용해도 증상이 호전되지 않는다면 안과에 다시 내원해 효과가 더 강한 안구건조증 치료제를 처방받거나 IPL(intense pulsed light) 레이저 치료 등을 받는 것을 고려해야 한다.

안구건조증을 단순히 불편함으로 여기고 방치하면 자칫 결막염이나 각막염, 결막결석, 각막궤양, 시력 저하와 같은 합병증을 유발할 수 있고 심한 경우 실명까지 이를 수 있다. 이 때문에 눈 건강에 도움이 되는 생활습관을 실천하고 정기적인 안과 검진을 통해 관리하는 것이 중요하다. 컴퓨터 및 스마트폰을 사용하거나 책을 읽을 때는 눈을 깜빡이는 횟수가 줄어 안구건조증을 유발할 수 있기 때문에 장시간 이용 시 일정 시간마다 먼 곳을 바라보거나 눈을 감고 쉬는 것이 좋다. 또 눈꺼풀 세정제를 활용해 주기적으로 눈꺼풀을 세척하면 막힌 기름샘이 열려 노폐물 배출에 도움이 된다.

김안과병원 각막센터 고경민 의사는 "안구건조증은 완치는 어렵지만 인공눈물 사용, 생활습관 개선 등으로 증상을 완화할 수 있다"며 "발생 원인이 다양한 만큼 안과 전문의에게 상담받고 개인별 눈 상태에 따라 인공눈물 등을 처방받아 관리할 필요가 있다"고 조언했다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>