본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

인천시, 내년 주민참여예산 28억 규모 11개 사업 선정

박혜숙기자

입력2025.10.02 13:56

시계아이콘00분 25초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

인천시는 내년에 총 28억9200만원을 투입해 11개 주민참여예산 사업을 추진한다고 2일 밝혔다.


시는 전날 열린 '주민참여예산 한마당 총회'에서 예산위원과 시민들이 참석한 가운데 내년도 사업과 예산을 의결했다.

1일 열린 ‘2025년 주민참여예산 한마당 총회'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 인천시

1일 열린 ‘2025년 주민참여예산 한마당 총회'에서 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 인천시

AD
원본보기 아이콘

앞서 시는 주민참여예산 사업을 공모해 모두 231건의 제안을 접수했으며 관련 부서 적정성 검토, 인천연구원 컨설팅, 주민참여예산위원회 분과별 토론을 거쳐 11개 사업을 선정했다.


주요 사업은 인천시민 자격증 지원, 24시간 실외 자동심장충격기(AED) 설치, 이동노동자 쉼터 설치 등이다.


주민참여예산제는 주민이 지방자치단체 예산편성 과정에 직접 참여해 필요한 사업을 제안하고 의견을 반영하는 제도다. 이번에 선정된 사업들은 시의회 심의를 거쳐 오는 12월 최종 확정된다.

인천시 관계자는 "시민의 적극적인 참여와 관심이 투명하고 건전한 인천시 재정을 만들어간다"며 "이번에 선정된 주민참여예산사업과 주민의견이 인천시민의 삶의 질을 높이고 지역 문제 해결과 발전을 이끄는 원동력이 되길 바란다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' 유럽저택급 풍경에 입이 떡[르포][부동산AtoZ] "아파트인데 크루즈서 사는 것 같네"...'그사세' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

깨끗한 줄 알고 돈 주고 사 마셨는데…미세플라스틱 '범벅'

사람들 향해 플래시 정조준…과잉경호 논란 변우석 경호업체 벌금형

조민, 면세점 입점 특혜설에 "정상적 상업 거래 과정…법적 대응"

"오마이 갓, 합성?" 李 대통령 올린 사진에 BTS RM '깜짝'

또 화장실 때문에…파리발 워싱턴행 美 항공기 이륙 1시간 만에 회항

수사관 1인당 보유사건 27.6건…경찰은 이미 과부하

"투표하라는 건지 약 올리는 건지"…재외국민 투표제 지적한 李대통령

새로운 이슈 보기